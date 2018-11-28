Sultangazi'de evleri su bastÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Sultangazi'de evleri su bastÄ±

    • 28 KasÄ±m 2018 22:31

    Sultangazi'de saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisiyle tÄ±kanan rÃ¶garlarÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu bodrum katlarda bulunan bazÄ± evleri su bastÄ±.

    Ä°stanbul Sultangazi Ä°smetpaÅŸa Mahallesi 155. Sokak’ta rögarlarÄ±n tÄ±kanmasÄ± sonucu, bazÄ± apartmanlarÄ±n bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. Su baskÄ±nÄ± evlerde zarara yol açtÄ±.

    VatandaÅŸlar su baskÄ±nÄ±nÄ± Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ve Ä°SKÄ°'ye ait vidanjör araçlarÄ±, rögar kapaklarÄ±nÄ± açarak atÄ±k suyu tahliye çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. TÄ±kanan rögarlarÄ± açan görevliler, daha sonra atÄ±k su basan dairelerde tahliye çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. (DHA)

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