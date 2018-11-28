Usta oyuncu UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Sinema ve tiyatro oyuncusu UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m, Ä°stanbul'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

76 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m Ä°stanbul’da düzenlenen cenaze törenleri ile topraÄŸa verildi. KÄ±vÄ±lcÄ±m için ilk tören KadÄ±köy Haldun Taner Sahnesi'nde yapÄ±ldÄ±. Buradaki törene, Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ± Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Åžehir TiyatrolarÄ± Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet KaraosmanoÄŸlu, Sahne Direktörü Tolga Yeter, sanatçÄ±lar Zihni Göktay, Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Özgür Kaymak, Emin And, Åžehnaz Bölen TaftalÄ±, Åževket AvÅŸar, Feriha EyüboÄŸlu, Ali Karagöz, Selma KutluÄŸ, UÄŸurtan Atakanve sanatçÄ±nÄ±n oÄŸlu KÄ±vÄ±lcÄ±m Sezerli ile yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Törende sÄ±rasÄ±yla Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ± Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m'Ä±n oÄŸlu KÄ±vÄ±lcÄ±m Sezerli, sanatçÄ±lar Selma KutluÄŸ, Zihni Göktay, UÄŸurtan Atakan, Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu söz aldÄ±lar. UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m'la nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, dostluklarÄ±nÄ± anlatarak hatÄ±ralarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±lar.

Daha sonra UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m'Ä±n naaÅŸÄ±, cenaze töreni için Üsküdar Åžakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine de KÄ±vÄ±lcÄ±m'Ä±n ailesi, sevenleri ve oyuncu arkadaÅŸlarÄ± katÄ±ldÄ±. Cami avlusunda aile üyeleri, taziyeleri kabul etti. Ä°kindi namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nda, son kez sevenlerinden helallik alÄ±ndÄ±. NamazÄ±n ardÄ±ndan UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m'Ä±n cenazesi defnedilmek üzere Çekmeköy Valide Sultan MezarlÄ±ÄŸÄ±'na götürüldü. (Ä°stanbul/DHA)

Oyuncu UÄŸur KÄ±vÄ±lcÄ±m yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

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