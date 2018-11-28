BozÃ¼yÃ¼k'te sendika baÅŸkanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±

BozÃ¼yÃ¼kâ€™te BÃ¼ro Memur-Sen Yalova Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ÅŸ maskeli bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bacaklarÄ±ndan vurularak yaralandÄ±.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur-Sen Yalova Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ÅŸ (37), evinin önünde maskeli bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bacaklarÄ±ndan vurularak yaralandÄ±.

Olay, akÅŸam saatlerinde KasÄ±mpaÅŸa Mahallesi 107 Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya göre, Büro Memur-Sen Yalova Åžube BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda Bozüyük Dernekler Büro ÅžefliÄŸi'nde memur olarak görev yapan Mustafa AkÄ±ÅŸ, evinin önünde kimliÄŸi belirsiz, maskeli bir kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rganÄ±n silahÄ±ndan çÄ±kan kurÅŸunlarla bacaklarÄ±ndan yaralanan AkÄ±ÅŸ, olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Mustafa AkÄ±ÅŸ'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Bozüyük Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, kaçan maskeli ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor. (DHA)

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