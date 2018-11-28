YeÅŸilÄ±rmak'ta toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

YeÅŸilÄ±rmak'ta toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri yaÅŸandÄ±. Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ inceleme baÅŸlattÄ±.

Amasya ÅŸehir merkezinden geçen YeÅŸilÄ±rmak'ta toplu balÄ±k ölümleri meydana geldi. IrmaÄŸÄ±n ÅŸehir merkezinden geçen bölümünde suyun renginin siyaha dönmesinin ardÄ±ndan yüzeye çok sayÄ±da telef olmuÅŸ balÄ±k çÄ±ktÄ±. Ölü balÄ±klarÄ±n kÄ±yÄ±ya vurduÄŸunu gören vatandaÅŸlar, yetkililere haber verdi.

Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü, Ä±rmaÄŸÄ±n renginin koyulaÅŸmasÄ± ve yavru balÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸÄ±k 1 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ölü balÄ±klarÄ±n kÄ±yÄ±ya vurmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Müdürlük yetkilileri, YeÅŸilÄ±rmak'Ä±n belirli bölgelerinden numuneler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplu balÄ±k ölümlerinin sebebinin yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kesinlik kazanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

VatandaÅŸlardan Ünsal Kandemir ise gazetecilere, ölü balÄ±klarÄ±n kÄ±yaya vurduÄŸunu gördüklerinde ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, toplu balÄ±k ölümünün yaÅŸanmasÄ±nÄ±n kendilerini üzdüÄŸünü söyledi.

YeÅŸilÄ±rmak'ta mart ayÄ± ile 8 KasÄ±m'da da toplu balÄ±k ölümleri görülmüÅŸ, mart ayÄ±nda yapÄ±lan incelemede solungaçlarÄ±na çamur dolmasÄ± ve sudaki oksijen oranÄ±nÄ±n düÅŸmesi nedeniyle balÄ±klarÄ±n öldüÄŸü belirlenmiÅŸti. (Amasya/AA)

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