GÃ¼rcistan'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu tamamlandÄ±

GÃ¼rcistan'da dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinin ikinci turunda oy kullanma iÅŸlemi sona erdi.

Gürcistan’da 5. cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi seçimin ikinci turunda seçmenlerin oy kullanma iÅŸlemi tamamlandÄ±. Yerel saatle 20.00'de sandÄ±klar kapanarak, oy sayÄ±mÄ±na geçildi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun seçimin ilk sonuçlarÄ±nÄ± ilerleyen saatlerde açÄ±klamasÄ± bekleniyor.

Ülkedeki bazÄ± televizyon kanallarÄ±nca yapÄ±lan anketlerde, hükümetin desteklediÄŸi Salome ZurabiÅŸvli'nin yüzde 50'den fazla oy alarak seçimde önde götürdüÄŸü öngörülüyor.

Seçimin ilk turu 28 Ekim'de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak hiçbir aday yeterli oy oranÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için seçim ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk turda, baÄŸÄ±msÄ±z aday Salome ZurabiÅŸvili yüzde 38,64 ve muhalefet koalisyonunun adayÄ± Grigol VaÅŸadze yüzde 37,74 oy almÄ±ÅŸtÄ±. (Tiflis/AA)

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