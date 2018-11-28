Mississippi'deki Senato seÃ§imlerini CumhuriyetÃ§i aday kazandÄ±

ABD'de 2018 Kongre ara seÃ§imlerinin son ayaÄŸÄ± olan Mississippi'deki Senato ikinci tur seÃ§imlerini CumhuriyetÃ§i aday Cindy Hyde-Smith kazandÄ±.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Senato ikinci tur seçimlerini Cumhuriyetçi aday Cumhuriyetçi Cindy Hyde-Smith'in kazandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan resmi olmayan sonuçlara göre, Hyde-Smith, kullanÄ±lan oylarÄ±n yüzde 53.9'unu alarak Demokrat rakibi Mike Espy'yi saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±.

Dünkü ikinci tur seçimleriyle tamamlanan Kongre ara seçimleri sonucunda Senatoda Cumhuriyetçiler 53 sandalyeye ulaÅŸÄ±rken Demokratlar 47 sandalyede kaldÄ±.

Ara seçimlerden önceki son durumda Senatoda 51 sandalyeye sahip olan Cumhuriyetçilerin yeni tabloda iki sandalye daha kazanmÄ±ÅŸ olmalarÄ±, Amerikan kamuoyunda karÄ±ÅŸÄ±k mesajlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisinde DemokratlarÄ±n üstünlüÄŸü kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cumhuriyetçilerin Senatoda daha da güçlenmesi, 2020 BaÅŸkanlÄ±k seçimleri öncesinde yarÄ±ÅŸÄ±n sert geçeceÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

6 KasÄ±m'da yapÄ±lan ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisinde 8 yÄ±l aradan sonra ilk kez çoÄŸunluÄŸu elde etmiÅŸti. (Washington/AA)

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