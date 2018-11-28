Mahalle muhtarÄ±na AtatÃ¼rk'e hakaretten hapis cezasÄ± verildi

Ä°zmir'de sosyal medya Ã¼zerinden Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile ilgili hakaret iÃ§eren paylaÅŸÄ±mda bulunan bir muhtar 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'de sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hakaret içeren paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu gerekçesiyle hakkÄ±nda dava açÄ±lan mahalle muhtarÄ± Murat Gökyer, ‘Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret’ suçundan 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Buca ilçesine baÄŸlÄ± ÇaldÄ±ran Mahallesi'nin muhtarÄ± Murat Gökyer, geçen yÄ±l Åžubat ayÄ±nda sosyal medyada üzerinden, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. CHP Ä°zmir Ä°l Örgütü, Ä°zmir Barosu, Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi üyeleri ve bazÄ± vatandaÅŸlar, yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n hakaret içerikli olduÄŸunu belirterek, savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu. SoruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan Murat Gökyer hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Turan GüzeloÄŸlu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, “Son günlerde okumayan, araÅŸtÄ±rmayan, kulaktan dolma bilgilere inanan bir güruh, Ulu Önder ile ilgili aslÄ± astarÄ± olmayan ÅŸeyler söylemektedir. Ä°nternet ve sosyal paylaÅŸÄ±m platformlarÄ±nÄ±n artmasÄ± ile sahte isimlerle pervasÄ±zca paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±lmaktadÄ±r. Kendileri gibi okumayan, araÅŸtÄ±rmayan, bilime karÅŸÄ± zihinlerine zincir vuran bir kitleyi böylelikle etkilemeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bilinmektedir” ifadeleri yer aldÄ±. Ä°ddianamede, Atatürk'ün cumhuriyet ve demokrasi için ömrünü verdiÄŸi belirtilerek, “Ülkeye bu kavramlarÄ± getiren Ulu Önder'in getirdiÄŸi sistemde, demokratik seçimler ile muhtar seçilmiÅŸ ve temsil yetkisi olan bir kimse olarak bu paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, tÄ±pkÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± hazÄ±rlayan fail gibi, Atatürk'ün manevi hatÄ±rasÄ±na hakaret ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r” denildi.

Davaya bakan Ä°zmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi, yapÄ±lan yargÄ±lama sonunda, tutuksuz sanÄ±k Murat Gökyer'in, 'Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret' suçunu iÅŸlediÄŸine karar vererek, sanÄ±ÄŸÄ± 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. (Ä°zmir/DHA)

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