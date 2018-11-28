Sol Ã¶n patisi kesik halde bulunan kedi kurtarÄ±lamadÄ±

Manisa SaruhanlÄ±â€™da sol Ã¶n patisi kesik halde bulunan kedi Ã¶ldÃ¼.

Manisa'nÄ±n SaruhanlÄ± ilçesinde, sol ön patisi kesik halde bulunan kedi, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan götürüldüÄŸü veterinerde yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen 1 gün sonra öldü.

PaÅŸaköy Mahallesi'nde yaÅŸayan vatandaÅŸlar, geçen pazartesi günü sol ön bacaÄŸÄ±nÄ±n pati kÄ±smÄ± kesilmiÅŸ halde tekir cinsi kedi buldu. VatandaÅŸlar kediyi, Åžehzadeler ilçesinde Peker Mahallesi'ndeki bir veterinere götürdü. Tedaviye alÄ±nan kedi, yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen ertesi gün öldü. Kedinin ölümü üzüntü yaratÄ±rken, kimin zarar verdiÄŸinin belirlenmesi ve yakalanmasÄ± için jandarma çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Sokak HayvanlarÄ±nÄ± Sahiplendirme DerneÄŸi Manisa BaÅŸkanÄ± Gökhan OÄŸuz Kaya, “Her gün yeni bir vahÅŸete uyanÄ±yoruz. Bunu yapanlarÄ±n bir an önce yakalanarak, mahkeme önünde hesap vermesini istiyoruz” dedi. (Manisa/DHA)

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