Ä°BB'den Ä°stanbullulara fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 3 gÃ¼n iÃ§in kuvvetli yaÄŸmur geÃ§iÅŸleri ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (Ä°BB), önümüzdeki 3 gün boyunca saÄŸanak, yer yer kuvvetli yaÄŸmur geçiÅŸleri ve kuvvetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°BB'den yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

Ä°stanbul baÅŸta olmak üzere yurdumuzun Kuzey ve BatÄ± kesimleri; Orta Akdeniz üzerinden gelen yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava ile Karadeniz üzerinden gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na girdi. Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca saÄŸanak, yer yer kuvvetli saÄŸanak yaÄŸmur geçiÅŸleri yaÅŸanmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸla birlikte rüzgarÄ±n da kuzeyli yönlerden (Poyraz) hamle yaparak kuvvetli fÄ±rtÄ±na seviyesine (50-80 km/s) ulaÅŸmasÄ±, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n düne göre 6 ila 8 derece birden azalarak kÄ±ÅŸÄ± anÄ±msatÄ±r günlerin yaÅŸanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. (DHA)

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