Avrupa Adalet DivanÄ±'ndan Le Penâ€™e kÃ¶tÃ¼ haber

Avrupa Adalet DivanÄ±, Fransaâ€™nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± siyasetÃ§isi Marine Le Penâ€™in APâ€™ye 41 bin 500 avroyu Ã¶demesi kararÄ±nÄ± onadÄ±.

Avrupa Adalet DivanÄ±, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransa’nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetçisi Marine Le Pen’den haksÄ±z ÅŸekilde ödenen 41 bin 500 avroyu geri alma kararÄ±nÄ± haklÄ± buldu.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Adalet DivanÄ±, Le Pen’in AP’ye açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± ele aldÄ±. Mahkeme, AP’nin Le Pen’den yaklaÅŸÄ±k 41 bin 500 avro tahsil etme kararÄ±nÄ± onadÄ±.

Kararda, Le Pen’in AP üyesi olduÄŸu 2009-2017 yÄ±llarÄ±nda koruma olarak göreve aldÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi ‘yardÄ±mcÄ±’ kontratÄ±yla aylÄ±k 9 bin avro maaÅŸla iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AB’nin Yolsuzlukla Mücadele OrganÄ±'nÄ±n (OLAF) 2014'te açtÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sonucuna atÄ±fta bulunulan kararda, AB fonlarÄ±nÄ±n usulsüz bir ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Le Pen'in AP'ye 41 bin 500 avro geri ödeme yapmasÄ± gerektiÄŸi hükmedildi.

Avrupa Adalet DivanÄ±, haziran ayÄ±nda Le Pen'in AP'ye yaklaÅŸÄ±k 300 bin avro geri ödeme yapmasÄ± gerektiÄŸi kararÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±.

Le Pen'in 2010-2016 yÄ±llarÄ±nda parlamentoda danÄ±ÅŸmanÄ± olduÄŸu ileri sürülen bir kiÅŸi için yaklaÅŸÄ±k 300 bin avro ödediÄŸi ancak kanÄ±tlarÄ±n bu kiÅŸinin esasen AP’de görevli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸi kaydedilmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 19:49

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