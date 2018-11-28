Yoldan geÃ§en genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rgÃ¼lÃ¼ kapÄ± devrildi

Kocaeli Gebzeâ€™de metro inÅŸaatÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m ofisinin etrafÄ±ndaki ahÅŸap sÃ¼rgÃ¼lÃ¼ kapÄ± 20 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ bir kadÄ±nÄ±n Ã¼zerine devrildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze-DarÄ±ca metrosunun tanÄ±tÄ±m ofisinin etrafÄ±ndaki ahÅŸap sürgülü kapÄ±, yoldan geçen Hanife Gocuk'un (20) üzerine devrildi. Çevredekiler tarafÄ±ndan kapÄ±nÄ±n altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan Gocuk, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay, akÅŸam saatlerinde Gebze Kent MeydanÄ±'nda meydana geldi. Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lacak Gebze-DarÄ±ca metrosunun, kent meydanda yapÄ±lan tanÄ±tÄ±m ofisinin inÅŸaatÄ±nÄ±n etrafÄ± ahÅŸap panellerle kapatÄ±lÄ±rken, yine ahÅŸap panel ile yapÄ±lan sürgülü kapÄ± yoldan geçen Hanife Gocuk'un üzerine devrildi. Çevredekiler hemen yardÄ±ma koÅŸarak baygÄ±nlÄ±k geçiren Hanife Gocuk'u kapÄ±nÄ±n altÄ±ndan çÄ±kardÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk müdahalesi yapÄ±lan Hanife Gocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rarak tedaviye alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Gebze'de viyadÃ¼k Ã§Ã¶ktÃ¼, olayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 19:08

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