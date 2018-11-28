HDPâ€™li ÅžÄ±rnak vekilleri: GÃ¼venlik politikalarÄ± maÄŸduriyetler yaratÄ±yor

HDP ÅžÄ±rnak milletvekilleri TBMMâ€™de dÃ¼zenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile kentte yaÅŸanan sorunlara dikkat Ã§ekti.

HDP ÅžÄ±rnak milletvekilleri Nuran Ä°mir, Hasan ÖzgüneÅŸ, Hüseyin Kaçmaz, ÅžÄ±rnak’ta güvenlik politikalarÄ± nedeniyle halkÄ±n maÄŸdur edildiÄŸine dair TBMM’de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

AçÄ±klamayÄ± yapan Hasan ÖzgüneÅŸ, ÅžÄ±rnak’ta güvenlik gerekçesiyle yapÄ±lan operasyonlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra il sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki kontrol noktalarÄ±nÄ±n da hem sosyal hem ekonomik açÄ±dan ciddi maÄŸduriyetler yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ÖzgüneÅŸ, “Bölgede sözde güvenlik gerekçesiyle operasyon adÄ± altÄ±nda orman ve meralar sÄ±k sÄ±k bombalanarak yok edilmektedir. Bölge illerinde devletin askeri operasyonlarÄ± ve top atÄ±ÅŸlarÄ± bölgenin ekosistemi üzerinde yÄ±kÄ±cÄ± ve silinmez izler bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± gibi, tabii ve kültürel mirasÄ±n da yok edilmesine neden olmaktadÄ±r. Yine bu sebeplerden dolayÄ± geçimini hayvancÄ±lÄ±kla saÄŸlayan insanlarÄ±mÄ±z yasaklardan kaynaklÄ± yaylalara çÄ±kamamakta ve ciddi maÄŸduriyetler yaÅŸamaktadÄ±rlar. Buna baÄŸlÄ± olarak hayvancÄ±lÄ±k bitme noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Silopi ilçemizde yÄ±llardÄ±r faaliyette olan termik santral, ilçe halkÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± tehdit eder bir duruma gelmiÅŸtir. KurulduÄŸundan bu yana yöre halkÄ±nda özellikle kanser ve kalp hastalÄ±klarÄ±nda gözle görülür bir artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±rken, hamile kadÄ±nlarda yaÅŸanan düÅŸük oranÄ± da artmÄ±ÅŸtÄ±r. Öte yandan tarÄ±m ürünlerini de olumsuz etkilemektedir.

AynÄ± ÅŸekilde ilimizde bulunan kömür ocaklarÄ±nÄ±n yerleÅŸim alanlarÄ±na yakÄ±n olmasÄ± beraberinde bazÄ± sorunlar getirmektedir. Kömür ocaklarÄ±ndan kaynaklÄ± oluÅŸan toz ve kötü hava koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸam olumsuz etkilenmektedir” dedi.

KARAKOL ÇOK, EÄžÄ°TÄ°M YOK

ÅžÄ±rnak Ä°l merkezindeki okullarÄ±n karakollara dönüÅŸtürüldüÄŸünü öÄŸrencilerin merkez dÄ±ÅŸÄ±ndaki okullarda ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar içerisinde eÄŸitim gördüÄŸüne dikkat çeken ÖzgüneÅŸ, “ÅžÄ±rnak merkezde 1, Cizre’de 4, Silopi’de 3, Ä°dil’de 1 okul ve eski öÄŸretmen evi karakola dönüÅŸtürülmüÅŸtür. Yine ÅžÄ±rnak Merkez’de 2 öÄŸrenci pansiyonu hala kolluk kuvvetlerinin konaklamasÄ± için kullanÄ±lmaktadÄ±r. Karakollara dönüÅŸtürülen okullarÄ±n bazÄ±larÄ± karakol olarak kullanÄ±lmaya devam etmektedir. Yine Cizre ilçesinde ÅŸehir merkezi dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nan 7 lisenin gerek ulaÅŸÄ±m, gerek barÄ±nma, gerekse beslenme konusunda birçok sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± giderilmiÅŸ deÄŸildir. YaklaÅŸÄ±k 5 bin öÄŸrencinin eÄŸitim öÄŸretim gördüÄŸü bu kampüste herhangi bir saÄŸlÄ±k merkezinin olmamasÄ± ayrÄ± bir sorun oluÅŸturmaktadÄ±r” dedi.

KADINLAR YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RÄ°YOR, GENÇLER MADDE BAÄžIMLISI

ÖzgüneÅŸ, gençlerde madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ilde kadÄ±n doÄŸum hastanesi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kadÄ±nlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. ÖzgüneÅŸ, “503 bini aÅŸkÄ±n nüfusa sahip ÅžÄ±rnak’ta en önemli sorunlardan biri, toplam doÄŸurganlÄ±k hÄ±zÄ±nÄ±n 3.72 ile Türkiye ikincisi olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸehirde hala KadÄ±n DoÄŸum Hastanesi ve Çocuk Hastanesinin bulunmayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. ÅžÄ±rnak’ta 2017 yÄ±lÄ±nda toplam 5 anne, kadÄ±n doÄŸum doktoru ve KadÄ±n DoÄŸum Hastanesi olmamasÄ±ndan ötürü yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirdi. Gençler için saÄŸlÄ±klÄ± ortamlarÄ±n yetersiz olmasÄ± madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi bir sorunu da beraberinde getirmektedir. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan maddelere kolaylÄ±kla ulaÅŸÄ±lmasÄ± bu sorunun yayÄ±lmasÄ±ndaki önemli etkenlerden biridir. ÅžÄ±rnak’ta özellikle sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±ndan sonra ciddi düzeyde artÄ±ÅŸ gösteren madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ciddi bir sorun teÅŸkil etmektedir. ÅžÄ±rnak halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n bir an önce çözülmesini talep ediyoruz” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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