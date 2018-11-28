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FotoÄŸraf: Mustafa Suiçmez/DHA
GÃ¶kÃ§eada ve Bozcaada'ya yarÄ±nki feribot seferleri iptal edildi
28 KasÄ±m 2018 18:27
Ã‡anakkale'ye baÄŸlÄ± GÃ¶kÃ§eada ve Bozcaada'ya yarÄ±n yapÄ±lmasÄ± planlanan tÃ¼m feribot seferleri fÄ±rtÄ±na nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada'ya yarÄ±n yapÄ±lmasÄ± planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale BoÄŸazÄ± ile adalar arasÄ±nda deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan GestaÅŸ A.Åž.'nin yetkilileri, yarÄ±n Gökçeada-Kabatepe HattÄ± ile Geyikli-Bozcaada HattÄ±'nda yapÄ±lmasÄ± planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildiÄŸini duyurdu. (DHA)
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