Akademisyen Sinan YÄ±ldÄ±rmaz'a 1 yÄ±l 3 ay ertelemeli hapis cezasÄ±

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yargÄ±lanan akademisyenlerden Sinan YÄ±ldÄ±rmaz'a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için "Terör örgütü propagandasÄ±" ile suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan akademisyenlerin duruÅŸmalarÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bianet'in haberine göre, Ä°stanbul 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Dr. ÖÄŸr. Üyesi Sinan YÄ±ldÄ±rmaz'Ä±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü. DiyarbakÄ±r 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ise Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. Fikret Uyar'Ä±n talimatla ifadesi alÄ±ndÄ±. Akademisyen Sinan YÄ±ldÄ±rmaz'a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Sinan YÄ±ldÄ±rmaz'Ä±n duruÅŸmasÄ±nda savcÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n TMK 7/2'ye göre cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi mütalaasÄ±nÄ± yineledi. Avukat Fuat Ekin, esasa karÅŸÄ± yazÄ±lÄ± savunma sunduklarÄ±nÄ± belirterek müvekkilinin derhal beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, YÄ±ldÄ±rmaz'Ä±n "TMK 7/2'den suçunun sabit görülerek aynÄ± maddenin 1. cümlesi gereÄŸince suçun iÅŸleniÅŸ biçimi, fiilin özellikleri, kastÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve yoÄŸunluÄŸu dikkate alÄ±narak 1 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, suçu basÄ±n ve yayÄ±n yoluyla iÅŸlemesi nedeniyle aynÄ± maddenin 2. cümlesi gereÄŸince cezanÄ±n ikide bir oranÄ±nda arttÄ±rÄ±lmasÄ±na, yargÄ±lama sÄ±rasÄ±ndaki davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle altÄ±da bir oranÄ±nda indirim yapÄ±larak 1 yÄ±l 3 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na" karar verdi. Hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.

FÄ°KRET UYAR'IN DAVASI Ä°STANBUL'A Ä°ADE EDÄ°LDÄ°

DiyarbakÄ±r 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ise Dicle Üniversitesinden ihraç edilen Fikret Uyar'Ä±n talimatla ifadesi alÄ±ndÄ±. Uyar, ayrÄ±ntÄ±lÄ± savunmasÄ±nÄ± davanÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yapmak istediÄŸini söyledi.

Heyet, talimat evrakÄ±nÄ±n yerel mahkemesine iadesine oy birliÄŸiyle karar verdi. YargÄ±lama Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edecek. (HABER MERKEZÄ°)

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