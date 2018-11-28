â€˜GarantÃ¶rlerâ€™ 11. kez Astana'da: GÃ¼ndem Anayasa Komitesi

TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ile Suriye'deki hÃ¼kÃ¼met ve muhalefet heyetleri 11. kez Astanaâ€™da bir araya geldi.

Türkiye, Rusya, Ä°ran temsilcileriyle Suriye'deki hükümet ve muhalefet heyetleri, 11. kez Astana'da bir araya geldi. GörüÅŸmelerin ana gündemini Ä°stanbul’da Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa’nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen Dörtlü Zirve’deki Anayasa Komitesi kurulmasÄ± kararÄ± oluÅŸturuyor. Ancak Suriyeli muhalefet ve hükümet yetkilileri henüz bu fikre mesafeli.

ToplantÄ±da askeri muhalefet heyetine eski Suriye Geçici Hükümeti BaÅŸbakanÄ± Ahmet Tuma, Suriye hükümeti heyetine ise BM Daimi Temsilcisi BeÅŸar Caferi baÅŸkanlÄ±k yapÄ±yor. Türkiye heyetini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Önal, Ä°ran'Ä± Önal'Ä±n mevkidaÅŸÄ± Hüseyin Ensari ve Rusya'yÄ± Putin'in Suriye Özel Temsilcisi AleksandÄ±r Lavrentyev temsil ediyor. Anayasa Komitesi konusunda somut sonuca ulaÅŸmak için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bildirilen BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise tplantÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirileceÄŸi otele 09.00'da geldi.

ToplantÄ± öncesi gündemlere iliÅŸkin gazetecilere açÄ±klama yapan AleksandÄ±r Lavrentyev, anayasa komitesi, Ä°dlib'deki durum, mültecilerin sorunlarÄ± ve terörle mücadele konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ZÄ°RVE RUSYA-SURÄ°YE Ä°KÄ°LÄ° GÖRÜÅžMESÄ°YLE BAÅžLADI

ToplantÄ±, Rusya ve Suriye hükümeti temsilcilerinin ikili görüÅŸmesiyle baÅŸladÄ±. AlÄ±konulanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± konusunda oluÅŸturulan çalÄ±ÅŸma grubu ise 6. kez toplanÄ±rken, garantör ülkelerin temsilcileri de ikili görüÅŸmeler yaptÄ±.

ANAYASA KOMÄ°TESÄ° VE TEMSÄ°L SORUNU KONUÅžULDU

Üç ülke temsilcileri, TSÄ° 14.00'te üçlü oturuma geçti. Bir saat civarÄ± süren oturuma daha sonra, De Mistura ve beraberindeki heyet de katÄ±ldÄ±.

Dört heyet, TSÄ° 16.00'ya kadar Anayasa Komitesi'ni oluÅŸturacak isimler ve temsil konularÄ± üzerinde görüÅŸtü.

ToplantÄ±lara katÄ±lan Türkiye’ye yakÄ±n kaynaklar; Türkiye’nin Anayasa Komitesi'nin ‘dengeli’ biçimde kurulmasÄ±nÄ± desteklediÄŸini; Rusya’nÄ±n ise Suriye hükümeti heyetini uzlaÅŸÄ±ya ikna etmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Muhalefet heyeti ise bugün Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geldi.

ANA OTURUM YARIN YAPILACAK

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tüm taraflarÄ±n bir araya geleceÄŸi ve sonuç bildirisinin okunacaÄŸÄ± ana oturumun yarÄ±n TSÄ° 08.00 civarÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Muhalefet kaynaklarÄ±, yarÄ±n sabah yapÄ±lacak ana oturumdan önce Türkiye, Rusya ve BM temsilcileri ile ayrÄ± ayrÄ± görüÅŸeceklerini bildirdi.

Garantör ülkelerin heyetleri, anayasa konusundaki teknik görüÅŸmelerini sürdürüyor. Ancak askeri muhalefet heyeti sözcüsü Eymen el Asimi, Anayasa Komitesi konusunda AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Ben anayasa konusunda ÅŸimdilik bir ÅŸans olduÄŸunu düÅŸünmüyorum” dedi. (Astana/AA)

Suriye gÃ¼ndemli 11. Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yarÄ±n yapÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 18:15

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