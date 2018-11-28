11 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayan tecavÃ¼zÃ¼n hesabÄ±nÄ± sormaya geldi

11 yaÅŸÄ±ndan itibaren tecavÃ¼ze maruz kalan ve Almanya'ya yerleÅŸen S.B., yÄ±llar sonra adalet Ã¶nÃ¼nde hesaplaÅŸmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Antalya'nÄ±n Serik ilçesinde yanÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin kendisine 11 yaÅŸÄ±ndan itibaren tecavüz ettiÄŸini, 15 yaÅŸÄ±nda istismarÄ±n ardÄ±ndan bir çocuk dünyaya getirdikten sonra Almanya'ya yerleÅŸtiÄŸini anlatan 43 yaÅŸÄ±ndaki S.B., adalet önünde hesaplaÅŸmak için Türkiye'ye döndüÄŸünü söyledi.

DHA'dan Hasan DemirbaÅŸ'Ä±n haberine göre, S.B. Serik ilçesinde yanÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bayram S.'nin 4 yÄ±l boyunca kendisine tecavüz ettiÄŸi iddiasÄ±yla 1990 yÄ±lÄ±nda polise baÅŸvurarak ÅŸikayetçi oldu. 11 yaÅŸÄ±nda tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun 15 yaÅŸÄ±na kadar devam ettiÄŸini belirten S.B., dayanamayÄ±nca intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bayram S.'nin tecavüz suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan S.B., "Bana o dönem avukat tayin edilmedi. O süreçte hamile olduÄŸum anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bayram S.'nin ailesinin iÅŸkencelerine maruz kaldÄ±m. Bir defasÄ±nda beni tekmeleyerek bayÄ±lttÄ±lar. UyandÄ±ÄŸÄ±mda doÄŸum ebesinin yanÄ±ndaydÄ±m. Kürtaja izin vermedim ve oradan kaçtÄ±m. Bana tecavüz eden kiÅŸinin dayÄ±sÄ± da avukat bulacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek beni evine çaÄŸÄ±rdÄ±. O da tecavüz etti, çÄ±plak fotoÄŸraflarÄ±mÄ± çekip ÅŸantaj yaptÄ±lar. Dava sürerken kÄ±zÄ±m dünyaya geldi. DNA ile çocuÄŸun Bayram S.'den olduÄŸu kesinleÅŸti" dedi.

'TEHDÄ°T EDÄ°LDÄ°M'

Tehdit ve ÅŸantaj nedeniyle mahkemede kendi rÄ±zasÄ±yla iliÅŸkiye girdiÄŸini söylemek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran S.B., 15 yaÅŸ üstünde olmasÄ± ve kendi rÄ±zasÄ±yla iliÅŸkiye girdiÄŸini beyan etmesinden dolayÄ± sanÄ±ÄŸa 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verildiÄŸini kaydetti. Mahkemenin tecavüzün 15 yaÅŸÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸini göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren S.B., yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilçede çok rahatsÄ±z edilmesinden dolayÄ± Antalya'ya yerleÅŸtiÄŸini kaydetti. Burada yaÅŸlÄ± bir kiÅŸiye bakarak geçimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan S.B., tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸiyle evlendiÄŸini, ancak bu kiÅŸiden de ÅŸiddet nedeniyle boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ADALET ÖNÜNDE HESAPLAÅžMAK Ä°ÇÄ°N DÖNDÜ

Otelde çalÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Alman turistle evlenerek Almanya'ya yerleÅŸtiÄŸini anlatan S.B., "Bana yapÄ±lanlarÄ±n hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±ma ant içtim. Herkes bana gülmüÅŸtü. Geri döndüm. Son dönemler ülkemizde çok fazla çocuk istismarÄ± olduÄŸunu gördüm. SustuÄŸum için kendimi suçlu hissettim. Belki bu adamlar baÅŸka çocuklara da tecavüz etmiÅŸtir. Bana tecavüz eden kiÅŸinin hiçbir ÅŸekilde piÅŸmanlÄ±k duymamasÄ± ve kÄ±zÄ±mdan özür dilememesi beni çok yaralÄ±yor. Bu mücadele kimsesiz kadÄ±nlarÄ±n mücadelesi. BaÅŸka kadÄ±nlara faydalÄ± olmak istiyorum" diye konuÅŸtu.

YARGITAY'A BAÅžVURULDU

FotoÄŸraf: DHA

S.B.'nin avukatÄ± Ahmet KuÅŸ, davanÄ±n temyizi için YargÄ±tay'a baÅŸvurduklarÄ±nÄ± söyledi. O dönemde temyiz hakkÄ±nÄ± Cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ahmet KuÅŸ, "SavcÄ± kararÄ± temyiz etmemiÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla dava karara baÄŸlansa dahi temyiz hakkÄ± kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için zaman aÅŸÄ±mÄ± iÅŸlemez. Bu davaya iliÅŸkin zaman aÅŸÄ±mÄ± söz konusu deÄŸil. YargÄ±tay'a temyiz baÅŸvurusunda bulunduk. Muhtemelen dava yeniden görülecek" dedi. (HABERMERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 18:16

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