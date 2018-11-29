AKP’de ittifak huzursuzluğu

Birkan BULUT

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını büyük oranda açıkladı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın isminin geçtiği İstanbul ve MHP’nin destekleneceği söylenen illerde henüz belediye başkan adayları açıklanmazken, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, bu süreçte AKP içerisinde çeşitli huzursuzlukların arttığına dikkat çekti.

AKP’nin 61 ilde belediye başkan adaylarını açıklaması üzerine gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve MHP ile ittifak için hangi illerde aday çıkarılmayacağına çevrildi. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı cephesinde yaşanan gelişmeleri konuştuğumuz Prof. Dr. Yüksel Taşkın, AKP’nin iç işleyişine dikkat çekti. Parti olarak kurumsallaşamadıklarını belirten Taşkın, “10 milyona yakın üyesi var ama yeni kadrolar üretemiyor. En nihayetinde tek bir kişi karar veriyor, Erdoğan’ın onayını alanlar aday olabiliyor” dedi.

Taşkın, köklerinde yerel yönetimler olan AKP’de şimdi tersine bir eğilim olduğunu, belediyeden siyasete gelen kadroların siyasetten belediyelere döndüğünü söyledi. Özellikle üç büyük şehirdeki adaylara dikkat çeken Taşkın, bakanlık yapanların büyük şehirlerde aday gösterildiğini kaydetti. Siyasette her zaman belediye başkanlığının hayal edildiğini belirten Taşkın, bu dönem ise AKP’nin içinde daha fazla huzursuzluk olduğunu söyledi.

BİNALİ YILDIRIM AYAK SÜRÜYOR

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adının uzun süredir konuşulduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için henüz bir adayın açıklanmamasını da değerlendiren Taşkın, “Binali bey de ilçelerde kendi çalışacağı insanları belirlemeye çalışıyor” dedi. Taşkın, Yıldırım’ın “Beni buraya atıyorsunuz, söz hakkım olmayacak” şeklinde rahatsızlıkları olduğuna dikkat çekti.

MHP ADANA’DA İYİ SONUÇ ALAMAYABİLİR

AKP’nin açıkladığı adayların yanı sıra açıklamadığı adaylar da merak konusu. AKP’nin yerel seçimler için ittifak kurduğu MHP’nin bazı illerde aday çıkarmayacağı belirtiliyor. Üzerinde görüşülen Manisa, Mersin, Isparta, Osmaniye ve Adana olmak üzere 5 ilde hâlâ AKP’nin belediye başkan adayı bulunmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Karşılıklı jestlerimiz tabii olacak” dedi.

Yüksel Taşkın, MHP ve İyi Partinin tek başına bir ilin belediyesini kazanacak bir oya sahip olmadığını söyledi. Özellikle Adana’da MHP’nin iyi bir sonuç elde edemeyebileceğini belirten Taşkın, “Adana’da birinci parti AKP, oy aldığı Kürt seçmeni nasıl ikna edecek? İttifak daha önce açıklanmadı ve adaylıklar üzerinden beklentiler oluştu. Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye üzerinden bir şeyler dönüyor ama AKP örgütü nasıl ikna edecek. Adana’da AKP’ye oy veren Kürtler ne yapacak?” dedi.

BÖLGEDE HDP İLE DEVLET SEÇİME GİRECEK

Diyarbakır ve Hakkari belediyelerine atanan kayyımların AKP tarafından aday gösterilmesini de sorduğumuz Taşkın, “Bu devlet ile HDP yarışacak demektir. Halkın orada net bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Seçimlerin ardından yeniden kayyım atanması halkın iradesinin hiçe sayılması olacak. Bu ülkenin 1800’lerden beri yerel yönetim geleneği var. İlk muhtarlık seçimleri 1830’larda yapıldı. Bunu tersine çevirmek uzun vadede bir işe yaramaz” dedi.

Taşkın, AKP’nin devlet imkanlarını kullanarak halka dayatmasının olacağını belirtti. Taşkın, buna karşın Kürt illerinde halkın bu tip hamleleri iyi okuduğunu ve iradesini koruyacağını söyledi.