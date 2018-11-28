Ä°ran'daki deprem nedeniyle Irakâ€™ta elektrik kesildi

Ä°ranâ€™da yaÅŸanan depremde doÄŸalgaz boru hattÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼. Bu nedenle Irakâ€™ta 3 elektrik Ã¼retim istasyonunda Ã§alÄ±ÅŸmalar durdu.

Ä°ran'da pazar günü meydana gelen deprem Irak'Ä±n BaÄŸdat, Diyala ve Kerkük vilayetlerinde elektrik kesintilerine yol açtÄ±.

Irak Elektrik BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, elektrik üretimi için ithal edilen doÄŸalgazÄ±n iletildiÄŸi boru hattÄ±nÄ±n Ä°ran'da meydana gelen 6,4 büyüklüÄŸündeki depremde zarar gördüÄŸü belirtildi.

Boru hattÄ±nda oluÅŸan zarar nedeniyle 2 bin 500 megavatlÄ±k elektrik üretimi yapan 3 istasyondaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n durduÄŸu kaydedilen açÄ±klamada, bu nedenle BaÄŸdat, Diyala ve Kerkük vilayetlerinde elektrik kesintileri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AçÄ±klamada Ä°ran'dan gaz ithalatÄ±nÄ±n ne zaman normale döneceÄŸine iliÅŸkin ise herhangi bir bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

BaÄŸdat yönetimi, Haziran 2017'den beri elektrik üreten tesisleri için Ä°ran'dan doÄŸalgaz ithal ediyor. HalihazÄ±rda 16 bin megavat elektrik üretebilen Irak'Ä±n, elektrik kesintilerinin önüne geçebilmesi için 23 bin megavata ihtiyacÄ± bulunuyor.

Ä°ran'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki KermanÅŸah vilayetinde 25 KasÄ±m Pazar günü 6,4 büyüklüÄŸünde meydana gelen deprem Irak'ta da hissedilmiÅŸti. Deprem nedeniyle Irak'ta 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 50 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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