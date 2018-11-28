â€˜Filistin'e yardÄ±mâ€™ paralarÄ±nÄ± gece kulÃ¼plerinde yediler

Ä°stanbulâ€™da â€˜Filistin'e yardÄ±mâ€™ adÄ± altÄ±nda para toplayÄ±p vurgun yapan bir grup, paralarÄ± gece kulÃ¼plerinde yedi.

Ä°stanbul'da çaÄŸrÄ± merkezi kurarak, aradÄ±klarÄ± kiÅŸilere, Kuran-Ä± Kerim ve dini kitap sattÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen ve sipariÅŸlere kaÄŸÄ±t parçasÄ± gönderen bir ÅŸebeke, polis ekiplerince çökertildi.

“Kitap bedelinin yüzde 10’unu Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara gönderiyoruz” diye insanlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± sömürerek yaklaÅŸÄ±k 3 milyon lira vurgun yapan çete elebaÅŸÄ±nÄ±n lüks bir yatta, adÄ±na hazÄ±rlanan ÅŸarkÄ±larla doÄŸum günü kutladÄ±ÄŸÄ± görüntüler de ortaya çÄ±ktÄ±. Paralarla gece kulüplerinde eÄŸlendikleri iddia edilen çete üyelerinden 4’ü tutuklandÄ±.

Sözcü'den Habip Atam'Ä±n haberine göre, polisi harekete geçiren olay Emniyet'e yapÄ±lan bir ÅŸikayetle ortaya çÄ±ktÄ±. Kendisini telefonla arayan bir firmadan Kuran-Ä± Kerim sipariÅŸi verdiÄŸini, ancak kargoyla kaÄŸÄ±t parçalarÄ± geldiÄŸini söyleyen maÄŸdurun ÅŸikayeti üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda ÅŸebekenin 0850'li bir numara ile çaÄŸrÄ± merkezinden arama yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

AraÅŸtÄ±rmalarda çaÄŸrÄ± merkezinin BaÄŸcÄ±lar ve Yenibosna'daki iki adreste olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Teknik ve fiziki takip çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ÅŸebekenin elebaÅŸÄ±nÄ±n Adnan S. olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Åžebeke elebaÅŸÄ±nÄ±n kÄ±z arkadaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen Sabriye Ö.'nün de çaÄŸrÄ± merkezindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± organize ettiÄŸi tespit edildi.

2 MÄ°LYON 700 BÄ°N LÄ°RALIK VURGUN!

Polis ekipleri kitap almayÄ± kabul edenlere kredi kartÄ± ve kapÄ±da ödeme ÅŸansÄ± sunan ÅŸebeke üyelerinin kargo ile kaÄŸÄ±t parçalarÄ± gönderdiÄŸini de yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma ile tespit etti. O kargolarÄ±n gönderim yerinin ise Esenler'de bir adres olduÄŸu tespit edildi. AraÅŸtÄ±rmada 8 ayda 29 bin 600 kiÅŸiyi aradÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ÅŸebekenin 2 milyon 700 bin lira vurgun yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±.

LÜKS YATTA PARTÄ°

Ä°nsanlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± istismar eden ÅŸebekenin elebaÅŸÄ±nÄ±n doÄŸum gününü lüks bir yatta düzenlenen partiyle kutladÄ±ÄŸÄ± görüntüler de ortaya çÄ±ktÄ±. Yatta dans ederek kutlama yapanlarÄ±n çoÄŸunun çaÄŸrÄ± merkezi çalÄ±ÅŸanÄ± olmasÄ± dikkat çekti. Çete yöneticilerinin elde ettikleri haksÄ±z kazançla gece kulüplerinde eÄŸlencelere katÄ±ldÄ±klarÄ± öne sürüldü. Åžebeke üyelerinden bir kadÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ± merkezinde, baÅŸÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± takke, eline aldÄ±ÄŸÄ± tesbih ve tefle zikir yaptÄ±ÄŸÄ± bir görüntü de ortaya çÄ±ktÄ±.

Åžebekeden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da ÅŸikayetçi olduÄŸu öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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