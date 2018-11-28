TARÄ°Åž iÅŸvereni provokasyonlara devam ediyor

TARÄ°Åž direniÅŸinin 22.gÃ¼nÃ¼nde iÅŸÃ§ilerin fabrika Ã¶nÃ¼nde durduÄŸu alana iÅŸveren araÃ§ Ã§ekerek pankartÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

TARÄ°Åž direniÅŸinin 22.gününde iÅŸçilerin fabrika önünde durduÄŸu alana iÅŸveren araç çekerek pankartÄ± kapatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸ fabrikasÄ±ndan, GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ±’na üye olduklarÄ± için çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin fabrika önündeki direniÅŸleri kararlÄ±lÄ±kla sürüyor. Fabrika mesai saatleri içerisinde kapÄ± önünde talepleri gerçekleÅŸene kadar 22 gündür direnen iÅŸçiler, içerideki iÅŸçilere her gün mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin taleplerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu pankartÄ±n önüne ise bugün iÅŸveren tarafÄ±ndan araç çekildiÄŸi görüldü. Ä°ÅŸçiler ise çekilen aracÄ±n önünde GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n bayraÄŸÄ±nÄ± asarak tepkilerini gösterdi. Ä°ÅŸçiler, “Tüm baskÄ±lara raÄŸmen Flormar direniÅŸini kÄ±ramayacaklar. Bize yapÄ±lan bu muamele ile de bizlere engel olamayacaklar. Ä°ÅŸveren provokasyonlarÄ±na devam ediyor ancak direniÅŸimizi kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan kamyonetin son hali de ortadadÄ±r. Bu bayraÄŸÄ± elbet TariÅŸ fabrikasÄ±ndan içeri sokacaÄŸÄ±z”dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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