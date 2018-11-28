â€˜Akademik etik ve ilkeler ayaklar altÄ±na alÄ±nÄ±yorâ€™

EÄŸitim Sen Mersin Åžubesi, Mersin Ãœniversitesiâ€™nde sendikalÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlara dÃ¶nÃ¼k uygulanan baskÄ±lara tepki gÃ¶sterdi.

Turan DAL

Mersin

EÄŸitim Sen Mersin Åžubesi, Mersin Üniversitesi Rektörü olarak tekrardan atanan Prof. Dr. Ahmet ÇamsarÄ±’ya iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AçÄ±klamayÄ± EÄŸitim Sen Mersin Åžube Sekreteri Ä°smail UsluoÄŸlu yaptÄ±.

Dünyada ve Türkiye’de uzun süredir üniversitelerin ve üniversite fikrinin tahrip edildiÄŸine tanÄ±k olduklarÄ±nÄ± belirterek konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan UsluoÄŸlu, “Özellikle son yÄ±llarda ülkemizde iktidarÄ±n, üniversitelerimizi piyasacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, gericiliÄŸin ve otoriterliÄŸin hâkim kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, akademik etik ve ilkelerin ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bilimsellikten uzak, güvencesiz çalÄ±ÅŸma ve angaryanÄ±n kol gezdiÄŸi, mobbing ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÄ±radanlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerlere dönüÅŸtürdüÄŸünü dehÅŸetle izliyoruz. Bu durum Mersin Üniversitesi’ne rektör atama biçiminde ve rektörün uygulamalarÄ±nda da kendini göstermiÅŸtir” dedi.

Rektör ÇamsarÄ±’nÄ±n, geçmiÅŸ dört yÄ±llÄ±k görev süresi içinde, bilimsel ve özerk akademi çalÄ±ÅŸmalarÄ±na destek vermediÄŸi, aksine iktidardaki siyasi partinin politikasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan diÄŸer görüÅŸlere, eleÅŸtirel ve farklÄ± düÅŸünceleri savunan personele karÅŸÄ± sendikalarÄ±nÄ±n da sÄ±k sÄ±k gündeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± hukuki yetkilerini aÅŸan bir yönetim tarzÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden UsluoÄŸlu, “GeçmiÅŸ dört yÄ±lÄ±n karnesinde idari personele uygulanan rotasyon ve sürgünler, yükselme olanaklarÄ±nÄ±n engellenmesi, hukuksuz iÅŸten çÄ±karmalar, akademisyenleri hedef gösterme, asÄ±lsÄ±z suçlamalar üreterek yÄ±ldÄ±rma, üniversitede korku iklimi oluÅŸturma, güvenlik gerekçesi ile bilimsel toplantÄ±larÄ± iptal etme, akademisyenlerin yurt dÄ±ÅŸÄ± konferanslara katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± engelleme, bilimsel projeleri yürütülemez hale getirme, akademik jürilere müdahale, istifa ve emekliliÄŸe zorlama, güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rma görevlilerini güvencesizleÅŸtirme amacÄ±yla kullanma, KHK ile yurttaÅŸlÄ±k haklarÄ±ndan mahrum bÄ±rakma uygulamalarÄ± vardÄ±r” diye konuÅŸtu.

Akademisyenleri tasfiye edilen bazÄ± bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora öÄŸrencilerinin eÄŸitim ve öÄŸretimi için gerekli olan derslerin ya açÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ya da alan dÄ±ÅŸÄ±ndan geçici kadrolarla yürütüldüÄŸünü söyleyen UsluoÄŸlu, “Üniversite bilimsel sempozyum, kongre, konferans çeÅŸitliliÄŸi açÄ±sÄ±ndan çölleÅŸmiÅŸtir. ÖÄŸrenciler idari soruÅŸturmalarla sÄ±kÄ± takip altÄ±nda tutulmuÅŸ, üniversite kampüsünde bir araya gelmeleri hatta sanatsal faaliyetleri dahi soruÅŸturma konusu edilmiÅŸtir. Personel üzerinde uygulanan baskÄ±cÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±cÄ± yöntemler ile birlikte yapÄ±lan hiçbir çalÄ±ÅŸma demokratik kamuoyunun katÄ±lÄ±mÄ±na ve denetimine açÄ±lmamÄ±ÅŸ, kentteki demokratik kurumlarÄ±n üniversite ile iliÅŸkisi koparÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sermayenin ve dini dernek ve vakÄ±flarÄ±n etkinlikleri için üniversitenin her türlü imkanÄ± seferber edilmiÅŸtir. AtanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan rektörlüÄŸün üniversitenin web sayfasÄ±ndan cami yaptÄ±rma derneÄŸi için baÄŸÄ±ÅŸta bulunulmasÄ±nÄ± istemesinin anayasadaki laiklik ilkesi ile baÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ± mümkün deÄŸildir. KaldÄ± ki bu tür dini vakÄ±f ve derneklerin hepsine eÅŸit biçimde davranÄ±lmamakta Mersin’de yaÅŸayan halkÄ±n, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ya da öÄŸrencilerin dini kültürel deÄŸerlerine karÅŸÄ± eÅŸitlikçi bir yönetim pratiÄŸi uygulanmamaktadÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

‘NASIL BÄ°R ÜNÄ°VERSÄ°TE NASIL BÄ°R REKTÖR Ä°STÄ°YORUZ’

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda UsluoÄŸlu, “NasÄ±l bir üniversite, nasÄ±l bir rektör istiyoruz” sorusunun altÄ±na ÅŸu talepleri sÄ±raladÄ±:

â– ÖÄŸrencisinden çalÄ±ÅŸanÄ±na kurumun içerisinde yer alanlarÄ±n iktidarla kurduklarÄ± iliÅŸki açÄ±sÄ±ndan ‘özgürlüÄŸü’,

â– ‘ÖÄŸrenenin’den, ‘öÄŸreten’ine kadar, herkesin bilginin üretiminin ortak özneleri olmalarÄ± açÄ±sÄ±ndan ‘eÅŸitliÄŸi’,

â– Bir üretken güç olarak bilgiyi ve bilgi üretimini denetlemeyi deÄŸil, onu üreten güçlerin geliÅŸtirilmesini ve çeÅŸitlenmesini temel alan,

â– ÖzgürlüÄŸü kendisini oluÅŸturanlar için isteyen bir üniversite istiyoruz.

â– Üniversiteyi küresel sermayenin hizmetine sokmaya ve dini referanslarla ÅŸekillendirmeye dönük hiç bir uygulama kabul edilemez.

â– EÄŸitim temel bir haktÄ±r ve herkesin parasÄ±z yararlanabileceÄŸi kamusal bir hizmettir; piyasa koÅŸullarÄ±na asla terk edilemez. ÖÄŸrencilere eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma gereçleri, barÄ±nma, beslenme ve ulaÅŸÄ±m parasÄ±z saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

â– Üniversitenin kendi kaynaklarÄ±nÄ± yaratmasÄ± adÄ± altÄ±nda yürütülen özelleÅŸtirme uygulamalarÄ±na son verilmelidir. YükseköÄŸretimde özelleÅŸtirme yerine kamu finansmanÄ± esas alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Bilginin ürün ve teknolojiye dönüÅŸtürülmesinde kamu yararÄ± gözetilmeli, araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± kamu yararÄ± önceliÄŸiyle yeniden düzenlenmeli, bireyci, rekabetçi bilgi üretimi yerine kolektif bilimsel üretim; bilginin özel mülkiyeti yerine de kamusal mülkiyeti esas olmalÄ±dÄ±r.

â– Üniversite, piyasanÄ±n ihtiyacÄ± olan bilgi ve elemanÄ± üretmek yerine, evrensel kültürün ve eleÅŸtirel aklÄ±n verildiÄŸi bir kurum olmalÄ±dÄ±r.

â– Üniversite toplum katÄ±nda saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmak ve toplumla baÄŸlarÄ±nÄ± güçlendirmek için ülke ve toplumun sorunlarÄ±na duyarlÄ± ve onlara yönelik çözümler üretme çabasÄ±nda olmalÄ±dÄ±r.

â– Atama ve yükseltme ölçütleri, yayÄ±n sayÄ±sÄ±na deÄŸil niteliÄŸine; ne ölçüde yeni bilgi üretildiÄŸine, yayÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bilimsel etkiye ve toplumsal katkÄ±ya göre belirlenmelidir.

â– Rektör yardÄ±mcÄ±larÄ±, fakülte dekanÄ±, enstitü ve yüksekokul müdürü, üniversite genel sekreteri gibi her türlü yöneticinin belirlenmesinde ve kurullarÄ±n oluÅŸumunda, tüm karar ve denetim süreçlerinde üniversite bileÅŸenlerinin tümü yer almalÄ±dÄ±r. Kararlarda kiÅŸilerin deÄŸil, kurullarÄ±n egemenliÄŸi esas alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Üniversiteler; ‘güvenlik kaygÄ±larÄ±’ bahane edilerek kurgulanan kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±/gözetleyici fiziksel mekânlarÄ± ile halka kapalÄ±/uzak, öÄŸrenci ve öÄŸretim elemanÄ±nÄ± izole eden yerler haline gelmiÅŸtir. Üniversitenin kameralarÄ±, turnikeleri, tel örgüleri ve demir parmaklÄ±klarÄ± sökülmelidir.

â– Üniversitede etnisite ve cinsiyet baÅŸta olmak üzere her türlü ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa son verilmelidir. Bu amaca yönelik etik kurullar oluÅŸturulmalÄ±, var olan kurullarÄ±n da etkili çalÄ±ÅŸmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

â– KadÄ±nlara yönelik psikolojik, fiziksel taciz ve ÅŸiddet kabul edilemez. Üniversitede kadÄ±na yönelik pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k politikalarÄ± uygulanmalÄ±dÄ±r.

â– Üniversitelerde mobbing (iÅŸyerinde psikolojik yÄ±ldÄ±rma), baÅŸta iÅŸ güvencesinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, kiÅŸilere aÅŸÄ±rÄ± yetkiler tanÄ±nmasÄ± ve mevcut hiyerarÅŸik yapÄ±dan kaynaklÄ± olarak, ciddi bir sorun haline gelmiÅŸtir. Bunun önüne geçecek politikalar ve mekanizmalar üretilmeli, kurullar oluÅŸturulmalÄ±dÄ±r.

â– Üniversite, öÄŸrencisi, öÄŸretim üyesi, idari personeli ve emekçileriyle bir bütündür. Üniversite emekçilerinin ve öÄŸrencilerin örgütlenme ve siyaset yapma haklarÄ± önündeki tüm engeller kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, tüm üniversite emekçilerine koÅŸulsuz iÅŸ güvencesi saÄŸlanmalÄ±, toplu sözleÅŸmeli, grevli sendika hakkÄ±nÄ± kullanmalarÄ± yönünde engelleyici deÄŸil, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olunmalÄ±dÄ±r.

â– Rektörlük seçimlerinde seçilenin deÄŸil atananÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ± sistemden vazgeçilmeli, tüm üniversite bileÅŸenlerinin oylamasÄ± sonunda en yüksek oyu alan aday rektör olarak atanmalÄ±dÄ±r.

REKTÖRLÜKTEN CAMÄ°YE BAÄžIÅž ÇAÄžRISI YAPILMIÅžTI

Mersin Üniversitesi RektörlüÄŸüne tekrar atanan Prof. Dr. Ahmet ÇamsarÄ±, tebrikleri kabul etmek için düzenlenen tören öncesi üniversitenin web sitesinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± duyuruyla camiye baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Mersin Üniversitesi Cami YaptÄ±rma, Koruma ve YaÅŸatma derneÄŸine baÄŸÄ±ÅŸ istenen duyuru ÅŸöyleydi:

“SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet ÇamsarÄ±’ya yeniden Mersin Üniversitesi RektörlüÄŸü tevdi edilmiÅŸ bulunmaktadÄ±r. Tebrik için rektörlüÄŸümüze çiçek gönderilmemesi, Mersin Üniversitesi Cami YaptÄ±rma, YaÅŸatma ve Koruma DerneÄŸi’ne baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± önemle rica olunur” denildi. Duyuruda ayrÄ±ca, cami yaptÄ±rma derneÄŸinin hesap numaralarÄ± da verilmiÅŸti.

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