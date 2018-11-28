CHPâ€™li Karabat: DoÄŸa dÃ¼ÅŸmanÄ± Ã§evre kanunu

CHP Milletvekili Ã–zgÃ¼r Karabat, Ã‡evre Kanunu'nun doÄŸayÄ± koruyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, deÄŸiÅŸiklikle vergi yÃ¼klerinin arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM’de görüÅŸülmekte olan Çevre Kanunu hakkÄ±nda Genel Kurul’da söz alarak açÄ±klamalarda bulundu.

Çevre konusunun AKP döneminde sÄ±klÄ±kla tartÄ±ÅŸma konusu olduÄŸunu belirten Karabat, bu durumun uygulanan politikalardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ktidarÄ±n çevrenin korunmasÄ±na bir maliyet olarak bakmasÄ±nÄ±n problemin kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu ifade eden Karabat, geçtiÄŸimiz aylarda yaÅŸanan ucuz döviz skandallarÄ±nÄ±n da akÄ±betini sordu: “Ziraat BankasÄ± ve Halk BankasÄ±’nda düÅŸük kurdan döviz satanlara ne yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyoruz. Aradan onca zaman geçmesine raÄŸmen tek bir iÅŸlem yapÄ±ldÄ± mÄ±? SoÄŸan ve patates tüccarlarÄ±na yönelik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z operasyonlarÄ±n benzerlerini bu kiÅŸilere yaptÄ±nÄ±z mÄ±, soruyoruz. Operasyonu soÄŸana deÄŸil, milleti soyana yapÄ±n diyoruz; gözünüzü soÄŸana deÄŸil, milleti soyanlara dikin diyoruz.”

YENÄ° VERGÄ°LER YOLDA!

DoÄŸayÄ± koruyormuÅŸ gibi görünen bu deÄŸiÅŸikliÄŸin önemli vergi yükleri getirdiÄŸini de ifade eden Karabat, araç lastiÄŸinden çöp poÅŸetine, eczanede satÄ±lan ilaç kutusuna kadar bir dizi yeni vergi yükü ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°ktidarÄ±n bu yasa deÄŸiÅŸikliÄŸini "poÅŸet düzenlemesi" diye sunduÄŸunu; ancak bu torbada birçok sürpriz olduÄŸunu belirten Karabat, ‘Geri kazanÄ±m payÄ±’ adÄ± altÄ±nda getirilen yeni düzenlemenin özellikle sanayicileri ve ihracata yönelik plastik üretimi yapan sektörleri olumsuz etkileyeceÄŸini iddia etti.

DOÄžA DÜÅžMANI ÇEVRE KANUNU

“Ä°ktidarÄ±n uygulamalarÄ± sonucu Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü verilerine göre çevre kirliliÄŸi noktasÄ±nda 81 ilimizin 41'inde ciddi sorunlar yaÅŸÄ±yor. Çevre PerformansÄ± Endeksi'nde 180 ülke arasÄ±nda 172'nci sÄ±radayÄ±z. BalÄ±k çeÅŸitliliÄŸi konusunda 78'inci sÄ±radan 124'üncü sÄ±raya geriledik” diyen Karabat, doÄŸayÄ± korumayan bir çevre kanunu olamayacaÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla tüm su kaynaklarÄ±nÄ±n, enerji santrali kurmak isteyen ÅŸirketlerin emrine verilmesinin gelecekte önemli çevre felaketlerinin habercisi olduÄŸunu söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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