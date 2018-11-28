Trabzon'a sÃ¼rgÃ¼n edilen hakim AydÄ±n Belediye BaÅŸkan Aday AdayÄ± oldu

HSYK kararnamesiyle Trabzon'a sÃ¼rgÃ¼n edilen Hakim Murat AydÄ±n KarÅŸÄ±yaka Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulundu.

HSYK’nin kararnamesi kapsamÄ±nda Trabzon’a sürgün edilen YargÄ±çlar ve SavcÄ±lar BirliÄŸi (YARSAV) eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve KarÅŸÄ±yaka Hakimi Murat AydÄ±n, CHP’den KarÅŸÄ±yaka Belediye BaÅŸkan adayÄ± olarak seçimlere girmek amacÄ±yla aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

CHP KarÅŸÄ±yaka Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na giderek KarÅŸÄ±yaka Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday adayÄ± baÅŸvurusu yapan Murat AydÄ±n yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. KHK ile kapatÄ±lan YARSAV’Ä±n eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan ve sonrasÄ±nda Trabzon’a sürgün edilen AydÄ±n, “2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±nda isteÄŸim dÄ±ÅŸÄ±nda KarÅŸÄ±yaka HakimliÄŸinden Trabzon’a gönderildiÄŸimde, bazÄ±larÄ± artÄ±k görevi bÄ±rakma vaktimin geldiÄŸini, hakimlik mesleÄŸini icra ederken yapmam gerekenleri yapamayacaÄŸÄ±mÄ±, fikirlerimi açÄ±klamak ideallerimi gerçekleÅŸtirmek için siyasetin içinde olmam gerektiÄŸini söylediler. Onlara yargÄ± içinde kalarak daha yararlÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±, meslekte yapmam gereken ÅŸeyler olduÄŸunu söylemiÅŸ ve Trabzon’a gitmiÅŸtim. Ä°ki buçuk yÄ±la yakÄ±n sürede yapabildiklerimi yerine getirdim ve mesleÄŸimi en iyi ÅŸekilde icra etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Zaman içinde geliÅŸen olaylar benim artÄ±k meslekte kalmamÄ± imkansÄ±z hale getirdi ve ben de hakimlikten ayrÄ±ldÄ±m. Hakimlik mesleÄŸinden ayrÄ±lÄ±rken, bunun bir vazgeçme deÄŸil bir baÅŸlangÄ±ç olduÄŸunu, ideallerimi hayata geçirmek ve topluma olan borcumu ödemek için yeni yollar bulmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ± söylemiÅŸtim” dedi.

AydÄ±n, “Türkiye’nin sembol ÅŸehri KarÅŸÄ±yaka’da örnek bir ÅŸehircilik anlayÄ±ÅŸÄ± oluÅŸturmak , Sosyal demokrat belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± en geniÅŸ biçimde hayata geçirmek için önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden, KarÅŸÄ±yaka Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olarak seçimlere girmek amacÄ±yla aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu yapmaya karar verdim” diye açÄ±kladÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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