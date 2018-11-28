Ä°ranâ€™da greve Ã§Ä±kan ÅŸeker iÅŸÃ§ilerine destek

Ä°ran'da Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶denmeyen Ã¼cretler nedeniyle greve Ã§Ä±kan ÅŸeker iÅŸÃ§ilerine Ä°ranlÄ± aktivist, organizasyon, internet sitelerinden destek

AralarÄ±nda çelik, maden, eÄŸitim ve ulaÅŸÄ±mÄ±n olduÄŸu birçok sektörde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve ödenmeyen ücretler nedeniyle gündeme gelen iÅŸ bÄ±rakma ve sokak eylemlerine sahne olan Ä°ran’da greve çÄ±kan ÅŸeker iÅŸçilerine destek geldi. Greve çÄ±ktÄ±klarÄ± için tutuklanan sendika temsilcilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

Greve çÄ±kan ÅŸeker iÅŸçilerine dünya genelinde yaÅŸayan Ä°ranlÄ± aktivist, organizasyon, internet sitelerinden ortak destek açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Gozareshgaran adÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada, Haft Tappeh SendikasÄ± temsilcilerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±na tepki gösterilerek, “Özel sektör ve yönetici sÄ±nÄ±f güvenlik güçlerinin de desteÄŸi ve Ä°slam Cumhuriyeti’nin bastÄ±rmasÄ±yla kâr etme arzusuna uygun davranarak sömürüyü aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve iÅŸçilerin ve ailelerinin zaten boÅŸ duran sofralarÄ±nÄ± daha da yoksullaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

AçÄ±klamada, “ÅžuÅŸ kentindeki Haft Tappeh iÅŸçilerinin protestolarÄ±na paralel olarak, Ahwaz kentindeki Ulusal Çelik Sanayi Grubu iÅŸçileri de yürüyüÅŸ düzenleyerek kâr vurguncularÄ±nÄ±n adaletsizliÄŸini, yaÄŸma ve talanÄ±nÄ±n sadece Haft Tappeh ve Arak kentindeki HEPCO’da sona ermediÄŸini göstermiÅŸlerdir” ifadelerine yer verildi.

Ä°ran rejim güvenlik güçlerinin iÅŸçilerin ve ailelerinin karÅŸÄ±sÄ±nda saf tuttuÄŸu belirten açÄ±klamada ÅŸunlar belirtildi: “Bu olaylarÄ±n gösterdiÄŸi bir baÅŸka gerçekse ezilenler ve dezavantajlÄ±lar için tiranlÄ±ÄŸÄ±n buyruÄŸundan kurtulmanÄ±n tek yolu dayanÄ±ÅŸma, birlik ve örgütlenmeden geçmektedir. Haft Tappeh ÅŸeker kamÄ±ÅŸÄ± iÅŸçileri sendikalarÄ±nÄ±n genel bir destek görmesini saÄŸlayarak bunu pratiÄŸe geçirmiÅŸlerdir.”

Ä°ranlÄ± siyasi, sosyal ve kültürel aktivistler olarak iÅŸçilere yönelik baskÄ±cÄ± tutumu kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Ä°ÅŸçilerin, öÄŸretmenlerin, öÄŸrencilerin yanÄ±nda olduÄŸumuzu sözümüze sadÄ±k kalacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinciyle ilan ediyoruz” denildi.

AçÄ±klamada, baskÄ±lara karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken, tutuklanan iÅŸçiler, öÄŸretmenler, öÄŸrenciler, siyasi ve vicdani mahkumlar serbest bÄ±rakÄ±lana kadar eylemlerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. (DIÅž HABERLER)

Ä°ranâ€™da Ã§elik ve madenden sonra ÅŸeker iÅŸÃ§ileri de grevde

Ä°ÅžÇÄ°LERE DESTEKLEYENLER Ä°SE ÅžÖYLE:

Arash Kamangar – Siyasi aktivist

Amador Navidi - Siyasi aktivist

Ali Pichgah - Emek aktivisti

Ali Mobaraki - Emek aktivisti

Amir Javaheri Langerudi - Emek aktivisti

Ali Damavandi - Siyasi aktivist

Anahita Ardavan – yazar ve çevirmen

Akbar Deylami - Emek aktivisti

Ali Samad - Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

Amir Ali Motevali - Siyasi aktivist

Ali Etedali - Siyasi aktivist

Amin Bayat - Siyasi aktivist

Amir Mirzaian –Eski siyasi tutuklu- Siyasi aktivist

Azadeh Derah - Siyasi aktivist

Abas Rahmati - Siyasi aktivist

Asghar Zeynodin

Ardeshir Nazari

Adib Zandi –Siyasi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±

Abed Rezai - Emek aktivisti

Ali Fayaz

Abas Mansooran –Politika analisti

Ali Nadimi - Politika analisti

Alem Javadi

Asgar Shirinbolaghi - Politika analisti

Ali Rasouli - Emek aktivisti

Abas Hashemi

Bagher Ebrahimzadeh - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist

Behrouz Arefi - Siyasi aktivist

Bijan Saidpour - Siyasi aktivist

Behrouz Farahani - Emek aktivisti

Bahram Rahmani - Siyasi aktivist – yazar

Borhan Divargar - Siyasi aktivist

Behnam Changai - Siyasi aktivist

Bahram Soltani – Profesör ve insan haklarÄ± aktivisti

Behzad Barkhodai - Emek aktivisti

Behrouz Sooren - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist

Bahram Chegini

Borzoo Fouladvand - Siyasi aktivist

Chavosh Majidfalah

Chavosh Cheraghgaviz

Davood Rahimi - Emek aktivisti

Davood Ahmadloo - Siyasi aktivist

Daryoosh Pouyan - Siyasi aktivist

Eydi Nemati - Åžair

Ebrahim Avakh - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist

Esmail Fatahi - Siyasi aktivist

Ehsan sabet - Siyasi aktivist

Ebrahim Pouyan - Siyasi aktivist

Esmail Moloudi - Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü

Ebrahim Pouyan - Siyasi aktivist

Ebrahim Rahmanian

Fariba Sabet: Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü–KadÄ±n haklarÄ± aktivisti

Farhang Ghasemi: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

Fatemeh Rezai: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

Farshid Jasai: Siyasi aktivist

Farhad Besharat - Siyasi aktivist

Farokh Ghahremani - Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü

Firouzeh Rad

Forough Asadpour - Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

Fereydoon Shahni Arzani - Siyasi aktivist

Gholam Asgari Bakhtiari – Sürgün emek aktivisti

Gisoo Shakeri – SanatçÄ±, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti, siyasi aktivist

Hasan Hesam: Åžair - Politika analisti

Hamid Reza Rahimi: Åžair ve mizahçÄ±

Habib Riahi: Eski siyasi hükümlü – çevirmen

Hossein Naghipoor: gazeteci

Hajar Jahadifar

Hasan Azizi: Politika analistive çevirmen

Hossein Mahini –SinemacÄ± ve fotoÄŸrafçÄ±

Hasan Najebhashem: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

Hamid Noshadi - Emek aktivisti

Hossein Moghadam - Radikal Ä°ÅŸçi Hareketi Savunucusu

Iraj Heydari - Politika analisti

Iraj Abshar - Politika analisti

Jasmin Meyzar –Bilim profesörü, Kritik Dergisi YayÄ±n Kurulu üyesi

Jaleh Sahand - Politika analisti

Jalal Naderi: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

Jusef Abkhoon - Siyasi aktivist

Kambiz Gilani – Åžair

Khosro Shahriari: Yazarve tiyatro yönetmeni

K. Alvand - Politika analisti

Keytash Shams - Politika analisti

Kaveh Dadgari - Politika analisti

Mohamad Asangaran - Politika analisti

Majid Moshajedi: Siyasi aktivist

Minoo Homayli: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

Mohamad Reza Rohani – Avukat and Siyasi aktivist

Maziar Vahedi: DoÄŸa aktivisti

Manouchehr Taghavi Bayat: Emek aktivisti

Marjam Mohseni: Emek aktivisti

Masoud Foroozesh Rad: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

Maliheh Tirehgol – Åžair ve yazar

Morteza Afshari - Emek aktivisti

Mohsen rezvani: Emek aktivisti

Majid Darabeygi: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

Mahboobeh Meshkin

Maryam Amani –KadÄ±n haklarÄ± aktivisti, siyasi aktivist

Mohamad ali Ghafari

Mina Akhgar

Mehrdad Ahangar - Siyasi aktivist

Mohamad Reza Hadipour –SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±

Mahmoud Ashoori - Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

Mohamad Taghi Seydahmadi - Eski siyasi hükümlü –Emek aktivisti

Mohamad Mohebi

Mahmoud Asgari

Mojtaba Nazari - Siyasi aktivist

Nader Sani: Siyasi aktivist

Nasrin Ahmadi: Siyasi aktivist, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti

Neda Noavar: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

Niki Mirzai: Åžair – Siyasi aktivist

Nasrin Ebrahimzadeh - Siyasi aktivist, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti

Narges Alidoust Jalali

Narin Negin – beslenme uzmanÄ±

Omar Minai - Emek aktivisti

Parvin Riahi: KadÄ±n haklarÄ± aktivisti

Paviz Mirmokri: Åžair

Parviz Davarpanah: Siyasi aktivist

Pirouz Zoorchang: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

Rafat Rabjbaran langeroudi: Siyasi aktivist

Reza Sepidroudi: Journalist – Siyasi aktivist

Reza Bishetab: Åžair

Rasoul Shokati - Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

Rahim Estakhri - Siyasi aktivist

Sirus Bina: petrol uzmanÄ±, üniversite profesörü

Sahar Mohamadi –Avukat ve insan haklarÄ± aktivisti

Sahar Saba - Emek aktivisti

Sedigh Jahani: Emek aktivisti

Siamak Jahanbakhsh: Politika analisti

Siamak Moayedzadeh: Emek aktivisti

Siavosh Karsaz: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

Said Behbahani –Mihan TV yöneticisi ve medya aktivisti

Salam Ziji - Politika analistive siyasi aktivist

Seyd Meysam Aghahosseini – Karikatürist

Soleyman Bayazidi – Yazarve ÅŸair, siyasi aktivist

Said Mohamadi - Siyasi aktivist

Shervin Raha - Emek aktivisti

Shahin Shabanian

Shahin Kazemi - Siyasi aktivist

Sadegh Kar - Politika analistive siyasi aktivist

Sadegh Nahoumi - Siyasi aktivist

Tahmineh Baghai

Taghi Rouzbeh: Politika analisti

Tofigh Mohamadi: SÄ±ÄŸnma hakkÄ± aktivisti

Vahid Mohamadi - Paul Encyclopedia editörü

Ä°mzalayan örgütler:

Rahe Kargar çalÄ±ÅŸma örgütü

Göteborg Ä°ran Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi

Ä°ran ve Afganistan AnarÅŸist Birlik

Göteborg Ä°ranlÄ± SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar DerneÄŸi

UluslararasÄ± Sürgün Filmleri Festivali-Ä°sveç

DüÅŸünce ve Ä°fade ÖzgürlüÄŸü VakfÄ±

AnarÅŸist Dönem Kolektifi (Ä°ran ve Afganistan’daki AnarÅŸistler)

Kültürel-Sosyal DüÅŸünce TopluluÄŸu –Göteborg, Ä°sveç

Ä°mzalayan web siteleri ve bloglar:

Radio Payam Canada

http://radiopayam.ca

Aleyhe Setam Jensi

http://www.asj-iran.com/

EtehadKargari

http://etehad.se/

Lajvar

http://www.lajvar.se/

Organization Rahe Kargar

http://www.rahekaregar.com/

Mihan TV

http://mihantv.com

Hazl Dat Com

http://www.hazl.com/

Gisoo Shakeri

http://www.gissoo.com

Rangin Kaman

http://rangin-kaman.org/

Asre Anarshism

http://asranarshism.com/

Estrak Wordpress

https://eshtrak.wordpress.com/

EhteramAzadi

http://ehterameazadi.blogspot.de/

Akhgar

https://amadornavidi.wordpress.com/

Sosialism Emrooz

http://www.simroz.org

Taghi Roozbeh

http://taghi-roozbeh.blogspot.com

MajidMoshayedi

http://m-moshayedi.com/

Reza Bi Shetab

http://rezabishetab.blogfa.com/

Esmail Moloudi

http://www.emoloudi.postblog.com/

Alborze Ma

https://aleborzma.wordpress.com

Baz Afarini Vagheiat ha

http://bazaferinieazad.blogspot.fr

Gozareshgaran

http://gozareshgar.com

www.evrensel.net