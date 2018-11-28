FotoÄŸraf: Nima Pouryaghoub (twitter.com/NiPy1970)
Ä°ranâ€™da greve Ã§Ä±kan ÅŸeker iÅŸÃ§ilerine destek
Ä°ran'da Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶denmeyen Ã¼cretler nedeniyle greve Ã§Ä±kan ÅŸeker iÅŸÃ§ilerine Ä°ranlÄ± aktivist, organizasyon, internet sitelerinden destek
AralarÄ±nda çelik, maden, eÄŸitim ve ulaÅŸÄ±mÄ±n olduÄŸu birçok sektörde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve ödenmeyen ücretler nedeniyle gündeme gelen iÅŸ bÄ±rakma ve sokak eylemlerine sahne olan Ä°ran’da greve çÄ±kan ÅŸeker iÅŸçilerine destek geldi. Greve çÄ±ktÄ±klarÄ± için tutuklanan sendika temsilcilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.
Greve çÄ±kan ÅŸeker iÅŸçilerine dünya genelinde yaÅŸayan Ä°ranlÄ± aktivist, organizasyon, internet sitelerinden ortak destek açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Gozareshgaran adÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada, Haft Tappeh SendikasÄ± temsilcilerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±na tepki gösterilerek, “Özel sektör ve yönetici sÄ±nÄ±f güvenlik güçlerinin de desteÄŸi ve Ä°slam Cumhuriyeti’nin bastÄ±rmasÄ±yla kâr etme arzusuna uygun davranarak sömürüyü aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve iÅŸçilerin ve ailelerinin zaten boÅŸ duran sofralarÄ±nÄ± daha da yoksullaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.
AçÄ±klamada, “ÅžuÅŸ kentindeki Haft Tappeh iÅŸçilerinin protestolarÄ±na paralel olarak, Ahwaz kentindeki Ulusal Çelik Sanayi Grubu iÅŸçileri de yürüyüÅŸ düzenleyerek kâr vurguncularÄ±nÄ±n adaletsizliÄŸini, yaÄŸma ve talanÄ±nÄ±n sadece Haft Tappeh ve Arak kentindeki HEPCO’da sona ermediÄŸini göstermiÅŸlerdir” ifadelerine yer verildi.
Ä°ran rejim güvenlik güçlerinin iÅŸçilerin ve ailelerinin karÅŸÄ±sÄ±nda saf tuttuÄŸu belirten açÄ±klamada ÅŸunlar belirtildi: “Bu olaylarÄ±n gösterdiÄŸi bir baÅŸka gerçekse ezilenler ve dezavantajlÄ±lar için tiranlÄ±ÄŸÄ±n buyruÄŸundan kurtulmanÄ±n tek yolu dayanÄ±ÅŸma, birlik ve örgütlenmeden geçmektedir. Haft Tappeh ÅŸeker kamÄ±ÅŸÄ± iÅŸçileri sendikalarÄ±nÄ±n genel bir destek görmesini saÄŸlayarak bunu pratiÄŸe geçirmiÅŸlerdir.”
Ä°ranlÄ± siyasi, sosyal ve kültürel aktivistler olarak iÅŸçilere yönelik baskÄ±cÄ± tutumu kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Ä°ÅŸçilerin, öÄŸretmenlerin, öÄŸrencilerin yanÄ±nda olduÄŸumuzu sözümüze sadÄ±k kalacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinciyle ilan ediyoruz” denildi.
AçÄ±klamada, baskÄ±lara karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken, tutuklanan iÅŸçiler, öÄŸretmenler, öÄŸrenciler, siyasi ve vicdani mahkumlar serbest bÄ±rakÄ±lana kadar eylemlerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. (DIÅž HABERLER)
Ä°ranâ€™da Ã§elik ve madenden sonra ÅŸeker iÅŸÃ§ileri de grevde
Ä°ÅžÇÄ°LERE DESTEKLEYENLER Ä°SE ÅžÖYLE:
Arash Kamangar – Siyasi aktivist
Amador Navidi - Siyasi aktivist
Ali Pichgah - Emek aktivisti
Ali Mobaraki - Emek aktivisti
Amir Javaheri Langerudi - Emek aktivisti
Ali Damavandi - Siyasi aktivist
Anahita Ardavan – yazar ve çevirmen
Akbar Deylami - Emek aktivisti
Ali Samad - Ä°nsan haklarÄ± aktivisti
Amir Ali Motevali - Siyasi aktivist
Ali Etedali - Siyasi aktivist
Amin Bayat - Siyasi aktivist
Amir Mirzaian –Eski siyasi tutuklu- Siyasi aktivist
Azadeh Derah - Siyasi aktivist
Abas Rahmati - Siyasi aktivist
Asghar Zeynodin
Ardeshir Nazari
Adib Zandi –Siyasi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±
Abed Rezai - Emek aktivisti
Ali Fayaz
Abas Mansooran –Politika analisti
Ali Nadimi - Politika analisti
Alem Javadi
Asgar Shirinbolaghi - Politika analisti
Ali Rasouli - Emek aktivisti
Abas Hashemi
Bagher Ebrahimzadeh - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist
Behrouz Arefi - Siyasi aktivist
Bijan Saidpour - Siyasi aktivist
Behrouz Farahani - Emek aktivisti
Bahram Rahmani - Siyasi aktivist – yazar
Borhan Divargar - Siyasi aktivist
Behnam Changai - Siyasi aktivist
Bahram Soltani – Profesör ve insan haklarÄ± aktivisti
Behzad Barkhodai - Emek aktivisti
Behrouz Sooren - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist
Bahram Chegini
Borzoo Fouladvand - Siyasi aktivist
Chavosh Majidfalah
Chavosh Cheraghgaviz
Davood Rahimi - Emek aktivisti
Davood Ahmadloo - Siyasi aktivist
Daryoosh Pouyan - Siyasi aktivist
Eydi Nemati - Åžair
Ebrahim Avakh - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist
Esmail Fatahi - Siyasi aktivist
Ehsan sabet - Siyasi aktivist
Ebrahim Pouyan - Siyasi aktivist
Esmail Moloudi - Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü
Ebrahim Pouyan - Siyasi aktivist
Ebrahim Rahmanian
Fariba Sabet: Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü–KadÄ±n haklarÄ± aktivisti
Farhang Ghasemi: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti
Fatemeh Rezai: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti
Farshid Jasai: Siyasi aktivist
Farhad Besharat - Siyasi aktivist
Farokh Ghahremani - Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü
Firouzeh Rad
Forough Asadpour - Ä°nsan haklarÄ± aktivisti
Fereydoon Shahni Arzani - Siyasi aktivist
Gholam Asgari Bakhtiari – Sürgün emek aktivisti
Gisoo Shakeri – SanatçÄ±, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti, siyasi aktivist
Hasan Hesam: Åžair - Politika analisti
Hamid Reza Rahimi: Åžair ve mizahçÄ±
Habib Riahi: Eski siyasi hükümlü – çevirmen
Hossein Naghipoor: gazeteci
Hajar Jahadifar
Hasan Azizi: Politika analistive çevirmen
Hossein Mahini –SinemacÄ± ve fotoÄŸrafçÄ±
Hasan Najebhashem: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti
Hamid Noshadi - Emek aktivisti
Hossein Moghadam - Radikal Ä°ÅŸçi Hareketi Savunucusu
Iraj Heydari - Politika analisti
Iraj Abshar - Politika analisti
Jasmin Meyzar –Bilim profesörü, Kritik Dergisi YayÄ±n Kurulu üyesi
Jaleh Sahand - Politika analisti
Jalal Naderi: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist
Jusef Abkhoon - Siyasi aktivist
Kambiz Gilani – Åžair
Khosro Shahriari: Yazarve tiyatro yönetmeni
K. Alvand - Politika analisti
Keytash Shams - Politika analisti
Kaveh Dadgari - Politika analisti
Mohamad Asangaran - Politika analisti
Majid Moshajedi: Siyasi aktivist
Minoo Homayli: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist
Mohamad Reza Rohani – Avukat and Siyasi aktivist
Maziar Vahedi: DoÄŸa aktivisti
Manouchehr Taghavi Bayat: Emek aktivisti
Marjam Mohseni: Emek aktivisti
Masoud Foroozesh Rad: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist
Maliheh Tirehgol – Åžair ve yazar
Morteza Afshari - Emek aktivisti
Mohsen rezvani: Emek aktivisti
Majid Darabeygi: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist
Mahboobeh Meshkin
Maryam Amani –KadÄ±n haklarÄ± aktivisti, siyasi aktivist
Mohamad ali Ghafari
Mina Akhgar
Mehrdad Ahangar - Siyasi aktivist
Mohamad Reza Hadipour –SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±
Mahmoud Ashoori - Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist
Mohamad Taghi Seydahmadi - Eski siyasi hükümlü –Emek aktivisti
Mohamad Mohebi
Mahmoud Asgari
Mojtaba Nazari - Siyasi aktivist
Nader Sani: Siyasi aktivist
Nasrin Ahmadi: Siyasi aktivist, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti
Neda Noavar: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti
Niki Mirzai: Åžair – Siyasi aktivist
Nasrin Ebrahimzadeh - Siyasi aktivist, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti
Narges Alidoust Jalali
Narin Negin – beslenme uzmanÄ±
Omar Minai - Emek aktivisti
Parvin Riahi: KadÄ±n haklarÄ± aktivisti
Paviz Mirmokri: Åžair
Parviz Davarpanah: Siyasi aktivist
Pirouz Zoorchang: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist
Rafat Rabjbaran langeroudi: Siyasi aktivist
Reza Sepidroudi: Journalist – Siyasi aktivist
Reza Bishetab: Åžair
Rasoul Shokati - Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist
Rahim Estakhri - Siyasi aktivist
Sirus Bina: petrol uzmanÄ±, üniversite profesörü
Sahar Mohamadi –Avukat ve insan haklarÄ± aktivisti
Sahar Saba - Emek aktivisti
Sedigh Jahani: Emek aktivisti
Siamak Jahanbakhsh: Politika analisti
Siamak Moayedzadeh: Emek aktivisti
Siavosh Karsaz: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti
Said Behbahani –Mihan TV yöneticisi ve medya aktivisti
Salam Ziji - Politika analistive siyasi aktivist
Seyd Meysam Aghahosseini – Karikatürist
Soleyman Bayazidi – Yazarve ÅŸair, siyasi aktivist
Said Mohamadi - Siyasi aktivist
Shervin Raha - Emek aktivisti
Shahin Shabanian
Shahin Kazemi - Siyasi aktivist
Sadegh Kar - Politika analistive siyasi aktivist
Sadegh Nahoumi - Siyasi aktivist
Tahmineh Baghai
Taghi Rouzbeh: Politika analisti
Tofigh Mohamadi: SÄ±ÄŸnma hakkÄ± aktivisti
Vahid Mohamadi - Paul Encyclopedia editörü
Ä°mzalayan örgütler:
Rahe Kargar çalÄ±ÅŸma örgütü
Göteborg Ä°ran Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi
Ä°ran ve Afganistan AnarÅŸist Birlik
Göteborg Ä°ranlÄ± SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar DerneÄŸi
UluslararasÄ± Sürgün Filmleri Festivali-Ä°sveç
DüÅŸünce ve Ä°fade ÖzgürlüÄŸü VakfÄ±
AnarÅŸist Dönem Kolektifi (Ä°ran ve Afganistan’daki AnarÅŸistler)
Kültürel-Sosyal DüÅŸünce TopluluÄŸu –Göteborg, Ä°sveç
Ä°mzalayan web siteleri ve bloglar:
Radio Payam Canada
http://radiopayam.ca
Aleyhe Setam Jensi
http://www.asj-iran.com/
EtehadKargari
http://etehad.se/
Lajvar
http://www.lajvar.se/
Organization Rahe Kargar
http://www.rahekaregar.com/
Mihan TV
http://mihantv.com
Hazl Dat Com
http://www.hazl.com/
Gisoo Shakeri
http://www.gissoo.com
Rangin Kaman
http://rangin-kaman.org/
Asre Anarshism
http://asranarshism.com/
Estrak Wordpress
https://eshtrak.wordpress.com/
EhteramAzadi
http://ehterameazadi.blogspot.de/
Akhgar
https://amadornavidi.wordpress.com/
Sosialism Emrooz
http://www.simroz.org
Taghi Roozbeh
http://taghi-roozbeh.blogspot.com
MajidMoshayedi
http://m-moshayedi.com/
Reza Bi Shetab
http://rezabishetab.blogfa.com/
Esmail Moloudi
http://www.emoloudi.postblog.com/
Alborze Ma
https://aleborzma.wordpress.com
Baz Afarini Vagheiat ha
http://bazaferinieazad.blogspot.fr
Gozareshgaran
http://gozareshgar.com