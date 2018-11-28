Ä°ranâ€™da greve Ã§Ä±kan ÅŸeker iÅŸÃ§ilerine destek

FotoÄŸraf: Nima Pouryaghoub (twitter.com/NiPy1970)

Ä°ranâ€™da greve Ã§Ä±kan ÅŸeker iÅŸÃ§ilerine destek

    • 28 KasÄ±m 2018 16:10

    Ä°ran'da Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¶denmeyen Ã¼cretler nedeniyle greve Ã§Ä±kan ÅŸeker iÅŸÃ§ilerine Ä°ranlÄ± aktivist, organizasyon, internet sitelerinden destek

    AralarÄ±nda çelik, maden, eÄŸitim ve ulaÅŸÄ±mÄ±n olduÄŸu birçok sektörde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve ödenmeyen ücretler nedeniyle gündeme gelen iÅŸ bÄ±rakma ve sokak eylemlerine sahne olan Ä°ran’da greve çÄ±kan ÅŸeker iÅŸçilerine destek geldi. Greve çÄ±ktÄ±klarÄ± için tutuklanan sendika temsilcilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

    Greve çÄ±kan ÅŸeker iÅŸçilerine dünya genelinde yaÅŸayan Ä°ranlÄ± aktivist, organizasyon, internet sitelerinden ortak destek açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Gozareshgaran adÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada, Haft Tappeh SendikasÄ± temsilcilerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±na tepki gösterilerek, “Özel sektör ve yönetici sÄ±nÄ±f güvenlik güçlerinin de desteÄŸi ve Ä°slam Cumhuriyeti’nin bastÄ±rmasÄ±yla kâr etme arzusuna uygun davranarak sömürüyü aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve iÅŸçilerin ve ailelerinin zaten boÅŸ duran sofralarÄ±nÄ± daha da yoksullaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

    AçÄ±klamada, “ÅžuÅŸ kentindeki Haft Tappeh iÅŸçilerinin protestolarÄ±na paralel olarak, Ahwaz kentindeki Ulusal Çelik Sanayi Grubu iÅŸçileri de yürüyüÅŸ düzenleyerek kâr vurguncularÄ±nÄ±n adaletsizliÄŸini, yaÄŸma ve talanÄ±nÄ±n sadece Haft Tappeh ve Arak kentindeki HEPCO’da sona ermediÄŸini göstermiÅŸlerdir” ifadelerine yer verildi.

    Ä°ran rejim güvenlik güçlerinin iÅŸçilerin ve ailelerinin karÅŸÄ±sÄ±nda saf tuttuÄŸu belirten açÄ±klamada ÅŸunlar belirtildi: “Bu olaylarÄ±n gösterdiÄŸi bir baÅŸka gerçekse ezilenler ve dezavantajlÄ±lar için tiranlÄ±ÄŸÄ±n buyruÄŸundan kurtulmanÄ±n tek yolu dayanÄ±ÅŸma, birlik ve örgütlenmeden geçmektedir. Haft Tappeh ÅŸeker kamÄ±ÅŸÄ± iÅŸçileri sendikalarÄ±nÄ±n genel bir destek görmesini saÄŸlayarak bunu pratiÄŸe geçirmiÅŸlerdir.”

    Ä°ranlÄ± siyasi, sosyal ve kültürel aktivistler olarak iÅŸçilere yönelik baskÄ±cÄ± tutumu kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Ä°ÅŸçilerin, öÄŸretmenlerin, öÄŸrencilerin yanÄ±nda olduÄŸumuzu sözümüze sadÄ±k kalacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinciyle ilan ediyoruz” denildi.

    AçÄ±klamada, baskÄ±lara karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken, tutuklanan iÅŸçiler, öÄŸretmenler, öÄŸrenciler, siyasi ve vicdani mahkumlar serbest bÄ±rakÄ±lana kadar eylemlerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. (DIÅž HABERLER)

    Ä°ranâ€™da Ã§elik ve madenden sonra ÅŸeker iÅŸÃ§ileri de grevde

    Ä°ÅžÇÄ°LERE DESTEKLEYENLER Ä°SE ÅžÖYLE:

    Arash Kamangar – Siyasi aktivist

    Amador Navidi - Siyasi aktivist

    Ali Pichgah - Emek aktivisti

    Ali Mobaraki - Emek aktivisti

    Amir Javaheri Langerudi - Emek aktivisti

    Ali Damavandi - Siyasi aktivist

    Anahita Ardavan – yazar ve çevirmen

    Akbar Deylami - Emek aktivisti

    Ali Samad - Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

    Amir Ali Motevali - Siyasi aktivist

    Ali Etedali - Siyasi aktivist

    Amin Bayat - Siyasi aktivist

    Amir Mirzaian –Eski siyasi tutuklu- Siyasi aktivist

    Azadeh Derah - Siyasi aktivist

    Abas Rahmati - Siyasi aktivist

    Asghar Zeynodin

    Ardeshir Nazari

    Adib Zandi –Siyasi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±

    Abed Rezai - Emek aktivisti

    Ali Fayaz

    Abas Mansooran –Politika analisti

    Ali Nadimi - Politika analisti

    Alem Javadi

    Asgar Shirinbolaghi - Politika analisti

    Ali Rasouli - Emek aktivisti

    Abas Hashemi

    Bagher Ebrahimzadeh - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist

    Behrouz Arefi - Siyasi aktivist

    Bijan Saidpour - Siyasi aktivist

    Behrouz Farahani - Emek aktivisti

    Bahram Rahmani - Siyasi aktivist – yazar

    Borhan Divargar - Siyasi aktivist

    Behnam Changai - Siyasi aktivist

    Bahram Soltani – Profesör ve insan haklarÄ± aktivisti

    Behzad Barkhodai - Emek aktivisti

    Behrouz Sooren - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist

    Bahram Chegini

    Borzoo Fouladvand - Siyasi aktivist

    Chavosh Majidfalah

    Chavosh Cheraghgaviz

    Davood Rahimi - Emek aktivisti

    Davood Ahmadloo - Siyasi aktivist

    Daryoosh Pouyan - Siyasi aktivist

    Eydi Nemati - Åžair

    Ebrahim Avakh - Eski siyasi hükümlü - Siyasi aktivist

    Esmail Fatahi - Siyasi aktivist

    Ehsan sabet - Siyasi aktivist

    Ebrahim Pouyan - Siyasi aktivist

    Esmail Moloudi - Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü

    Ebrahim Pouyan - Siyasi aktivist

    Ebrahim Rahmanian

    Fariba Sabet: Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü–KadÄ±n haklarÄ± aktivisti

    Farhang Ghasemi: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

    Fatemeh Rezai: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

    Farshid Jasai: Siyasi aktivist

    Farhad Besharat - Siyasi aktivist

    Farokh Ghahremani - Siyasi aktivist - Eski siyasi hükümlü

    Firouzeh Rad

    Forough Asadpour - Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

    Fereydoon Shahni Arzani - Siyasi aktivist

    Gholam Asgari Bakhtiari – Sürgün emek aktivisti

    Gisoo Shakeri – SanatçÄ±, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti, siyasi aktivist

    Hasan Hesam: Åžair - Politika analisti

    Hamid Reza Rahimi: Åžair ve mizahçÄ±

    Habib Riahi: Eski siyasi hükümlü – çevirmen

    Hossein Naghipoor: gazeteci

    Hajar Jahadifar

    Hasan Azizi: Politika analistive çevirmen

    Hossein Mahini –SinemacÄ± ve fotoÄŸrafçÄ±

    Hasan Najebhashem: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

    Hamid Noshadi - Emek aktivisti

    Hossein Moghadam - Radikal Ä°ÅŸçi Hareketi Savunucusu

    Iraj Heydari - Politika analisti

    Iraj Abshar - Politika analisti

    Jasmin Meyzar –Bilim profesörü, Kritik Dergisi YayÄ±n Kurulu üyesi

    Jaleh Sahand - Politika analisti

    Jalal Naderi: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

    Jusef Abkhoon - Siyasi aktivist

    Kambiz Gilani – Åžair

    Khosro Shahriari: Yazarve tiyatro yönetmeni

    K. Alvand - Politika analisti

    Keytash Shams - Politika analisti

    Kaveh Dadgari - Politika analisti

    Mohamad Asangaran - Politika analisti

    Majid Moshajedi: Siyasi aktivist

    Minoo Homayli: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

    Mohamad Reza Rohani – Avukat and Siyasi aktivist

    Maziar Vahedi: DoÄŸa aktivisti

    Manouchehr Taghavi Bayat: Emek aktivisti

    Marjam Mohseni: Emek aktivisti

    Masoud Foroozesh Rad: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

    Maliheh Tirehgol – Åžair ve yazar

    Morteza Afshari - Emek aktivisti

    Mohsen rezvani: Emek aktivisti

    Majid Darabeygi: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

    Mahboobeh Meshkin

    Maryam Amani –KadÄ±n haklarÄ± aktivisti, siyasi aktivist

    Mohamad ali Ghafari

    Mina Akhgar

    Mehrdad Ahangar - Siyasi aktivist

    Mohamad Reza Hadipour –SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±

    Mahmoud Ashoori - Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

    Mohamad Taghi Seydahmadi - Eski siyasi hükümlü –Emek aktivisti

    Mohamad Mohebi

    Mahmoud Asgari

    Mojtaba Nazari - Siyasi aktivist

    Nader Sani: Siyasi aktivist

    Nasrin Ahmadi: Siyasi aktivist, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti

    Neda Noavar: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

    Niki Mirzai: Åžair – Siyasi aktivist

    Nasrin Ebrahimzadeh - Siyasi aktivist, kadÄ±n haklarÄ± aktivisti

    Narges Alidoust Jalali

    Narin Negin – beslenme uzmanÄ±

    Omar Minai - Emek aktivisti

    Parvin Riahi: KadÄ±n haklarÄ± aktivisti

    Paviz Mirmokri: Åžair

    Parviz Davarpanah: Siyasi aktivist

    Pirouz Zoorchang: Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

    Rafat Rabjbaran langeroudi: Siyasi aktivist

    Reza Sepidroudi: Journalist – Siyasi aktivist

    Reza Bishetab: Åžair

    Rasoul Shokati - Eski siyasi hükümlü – Siyasi aktivist

    Rahim Estakhri - Siyasi aktivist

    Sirus Bina: petrol uzmanÄ±, üniversite profesörü

    Sahar Mohamadi –Avukat ve insan haklarÄ± aktivisti

    Sahar Saba - Emek aktivisti

    Sedigh Jahani: Emek aktivisti

    Siamak Jahanbakhsh: Politika analisti

    Siamak Moayedzadeh: Emek aktivisti

    Siavosh Karsaz: Ä°nsan haklarÄ± aktivisti

    Said Behbahani –Mihan TV yöneticisi ve medya aktivisti

    Salam Ziji - Politika analistive siyasi aktivist

    Seyd Meysam Aghahosseini – Karikatürist

    Soleyman Bayazidi – Yazarve ÅŸair, siyasi aktivist

    Said Mohamadi - Siyasi aktivist

    Shervin Raha - Emek aktivisti

    Shahin Shabanian

    Shahin Kazemi - Siyasi aktivist

    Sadegh Kar - Politika analistive siyasi aktivist

    Sadegh Nahoumi - Siyasi aktivist

    Tahmineh Baghai

    Taghi Rouzbeh: Politika analisti

    Tofigh Mohamadi: SÄ±ÄŸnma hakkÄ± aktivisti

    Vahid Mohamadi - Paul Encyclopedia editörü

    Ä°mzalayan örgütler:

    Rahe Kargar çalÄ±ÅŸma örgütü

    Göteborg Ä°ran Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi

    Ä°ran ve Afganistan AnarÅŸist Birlik

    Göteborg Ä°ranlÄ± SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar DerneÄŸi

    UluslararasÄ± Sürgün Filmleri Festivali-Ä°sveç

    DüÅŸünce ve Ä°fade ÖzgürlüÄŸü VakfÄ±

    AnarÅŸist Dönem Kolektifi (Ä°ran ve Afganistan’daki AnarÅŸistler)

    Kültürel-Sosyal DüÅŸünce TopluluÄŸu –Göteborg, Ä°sveç

    Ä°mzalayan web siteleri ve bloglar:

    Radio Payam Canada

    http://radiopayam.ca

    Aleyhe Setam Jensi

    http://www.asj-iran.com/

    EtehadKargari

    http://etehad.se/

    Lajvar

    http://www.lajvar.se/

    Organization Rahe Kargar

    http://www.rahekaregar.com/

    Mihan TV

    http://mihantv.com

    Hazl Dat Com

    http://www.hazl.com/

    Gisoo Shakeri

    http://www.gissoo.com

    Rangin Kaman

    http://rangin-kaman.org/

    Asre Anarshism

    http://asranarshism.com/

    Estrak Wordpress

    https://eshtrak.wordpress.com/

    EhteramAzadi

    http://ehterameazadi.blogspot.de/

    Akhgar

    https://amadornavidi.wordpress.com/

    Sosialism Emrooz

    http://www.simroz.org

    Taghi Roozbeh

    http://taghi-roozbeh.blogspot.com

    MajidMoshayedi

    http://m-moshayedi.com/

    Reza Bi Shetab

    http://rezabishetab.blogfa.com/

    Esmail Moloudi

    http://www.emoloudi.postblog.com/

    Alborze Ma

    https://aleborzma.wordpress.com

    Baz Afarini Vagheiat ha

    http://bazaferinieazad.blogspot.fr

    Gozareshgaran

    http://gozareshgar.com

    www.evrensel.net
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