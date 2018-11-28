HDPâ€™den Ayhan Bilgen kararÄ±

HDP MYKâ€™si, gÃ¶revinden istifa kararÄ± alan Ayhan Bilgenâ€™in gÃ¶revlerine devam etmesi yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±.

Ä°stifa kararÄ± alan HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen’in durumunu görüÅŸen MYK, Bilgen’in tüm görevlerine devam etmesi yönünde karar aldÄ±. ToplantÄ±da ayrÄ±ca, Roboski KatliamÄ± davasÄ±nÄ±n AÄ°HM sürecinde yaÅŸanan ihmalleri araÅŸtÄ±rmak ve ihmali olanlarÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±karmak ve gerçeÄŸi kamuoyuna duyurmak için yönetici ve vekillerden oluÅŸan bir AraÅŸtÄ±rma Komisyonu kurmasÄ±na karar verdiÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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