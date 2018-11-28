ODTÃœâ€™de 2 AralÄ±k KatliamÄ± sergisi

ODTÃœ Siyaset Bilimi TopluluÄŸu, 2 AralÄ±k 1977 katliamÄ±nÄ±n 41. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla â€˜DireniÅŸin HafÄ±zasÄ±: â€™70â€™li YÄ±llarda ODTÃœâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile sergi dÃ¼zenliyor.

Hazal GÖÇMEN

Ankara

ODTÜ Siyaset Bilimi TopluluÄŸu, 2 AralÄ±k 1977 katliamÄ±nÄ±n 41. yÄ±lÄ± yaklaÅŸÄ±rken ODTÜ Mezunlar DerneÄŸinin katkÄ±larÄ±yla, ‘DireniÅŸin HafÄ±zasÄ±: ’70’li YÄ±llarda ODTÜ’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda, Ä°Ä°BF A binasÄ±nda, bir sergi düzenliyor. 1975-80 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ODTÜ’lü öÄŸrencilerin kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± afiÅŸlerden ve o döneme ait fotoÄŸraflardan oluÅŸan sergi gün içerisinde öÄŸrencilerin yoÄŸun ilgisi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Sergide en çok ÅŸenlik afiÅŸleri ve Hasan Tan döneminde çizilmiÅŸ ‘Hasan Tan ODTÜ’ye rektör olamaz içerikli karikatür dikkat çekiyor. Sergide, üniversitelerde ÖÄŸrenci Temsil Konseyinin kurulmasÄ±na giden yolu açan ODTÜ-Der kuruluyor afiÅŸi ile birlikte 8 Haziran 1977 günü jandarma kurÅŸunu ile öldürülen ODTÜ ÖTK BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Karakaya’nÄ±n bulunduÄŸu afiÅŸ yer alÄ±yor.

Sergiyi düzenleyen öÄŸrencilerle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sohbette serginin amacÄ±nÄ± “HatÄ±rlamak ve hatÄ±rlatmak. Bugün içinde bulunduÄŸumuz koÅŸullarda, rektörlük seçimlerinin de ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile birlikte, bir tür yeni Hasan Tanlar dönemi yaÅŸÄ±yoruz. Bu anlamÄ±yla üniversite özerkliÄŸinin hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, barÄ±ÅŸ isteyen akademisyenlerin iÅŸine son verildiÄŸi ve gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ± bir ortamda; bir direniÅŸ biçimi olarak hatÄ±rlamanÄ±n önemine vurgu yapmak istedik” sözleriyle açÄ±kladÄ±lar.

YARIN SÖYLEÅžÄ° DÜZENLENECEK

Sergi kapsamÄ±nda yarÄ±n o dönemin öÄŸrenci temsilcilerinden Ahmet Asena’nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yaÅŸanan süreçlerden dersler çÄ±karmak ve direniÅŸin hafÄ±zasÄ±nÄ± diri tutmak için 9 aylÄ±k boykot sürecini konuÅŸacaÄŸÄ± bir de söyleÅŸi düzenlenecek.

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