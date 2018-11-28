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FotoÄŸraf: Pixabay
Yeni YaÅŸam gazetesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
28 KasÄ±m 2018 15:50
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 Yeni YaÅŸam gazetesi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Van, Ä°stanbul, Adana ve Ä°zmir’de düzenlenen operasyonlarla gözaltÄ±na alÄ±nan Yeni YaÅŸam gazetesinin eski çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yedi kiÅŸi, dün savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±.
Gazete KarÄ±nca’nÄ±n haberine göre Åžükran Erdem, Naci Erdem, Suat Karagöz, Ferhat Duman, Murat KarakaÅŸ, Mizgin Fendik, Özkan Akyürek, savcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakim karÅŸÄ±na çÄ±kan gazete çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tamamÄ± adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)
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