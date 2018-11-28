Donetskâ€™te Denis PuÅŸilin resmen devlet baÅŸkanÄ±

Denis VladimiroviÃ§ PuÅŸilin, mazbatasÄ±nÄ± alarak DNRâ€™in resmen ikinci devlet baÅŸkanÄ± oldu.

Okay DEPREM

Donetsk

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DNR) tam dört sene aradan sonra 11 KasÄ±m Pazar günü, genel seçimlerle birlikte aynÄ± anda düzenlenen baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde yüzde 60 oranÄ±nda oy alarak ilk turda ipi göÄŸüsleyen aday Denis Vladimiroviç PuÅŸilin, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hafta sonu mazbatasÄ±nÄ± alarak DNR’in resmen ikinci devlet baÅŸkanÄ± olmuÅŸ oldu. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi, eylül ayÄ± baÅŸlarÄ±na kadar Halk Konseyi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten PuÅŸilin; cumhuriyetin ilk baÅŸkanÄ± olan Aleksandr Vladimiroviç Zakharçenko’nun 31 AÄŸustos tarihinde bombalÄ± bir suikast sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi sonucu, acilen geçici olarak bu görevi üstlenmiÅŸti. Ä°ki buçuk aya yakÄ±n vekâleten söz konusu görevi icra eden PuÅŸilin, en son kendisi haricinde 4 aday ile birlikte yarÄ±ÅŸarak seçimi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Donetsk Ulusal Akademik Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu’nda organize edilen geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± görkemli törende Denis PuÅŸilin, fiilen oturmakta olduÄŸu koltuÄŸun beÅŸ seneliÄŸine yeni sahibi olmuÅŸ oldu.

BAÄžIMSIZ CUMHURÄ°YETLER VE RUSYA’DAN BÜYÜK KATILIM

DNR Anayasa Mahkemesi ile Halk Konseyi baÅŸkanlarÄ±nÄ±n huzurunda, anayasa kitapçÄ±ÄŸÄ±na el basarak yemin eden PuÅŸilin’in devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± resmen tasdik edildi. Akabinde DNR resmi marÅŸÄ±nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, çiçeÄŸi burnunda baÅŸkan kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±. Denis Vladimiroviç’in davetlilere hitabÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise, töreni izlemek ve kendisini tebrik etmek üzere salonda hazÄ±r bulunan ülkelerin devlet baÅŸkanlarÄ± sahneye çaÄŸrÄ±ldÄ±. KÄ±rÄ±m’dan Güney Osetya’ya, Abkhazya’dan Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LNR) kadar, Donbass ile kader birliÄŸi içinde olan baÄŸÄ±msÄ±z cumhuriyetlerin baÅŸkanlarÄ± kürsüye gelmek suretiyle kÄ±sa birer tebrik konuÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirdiler. En çok ilgiyi ise, KÄ±rÄ±m Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Sergey Aksenov ile LNR’in yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Leonid Paseçnik gördü. Öte yandan, Rusya Federasyonu’nu da (RF), Devlet DumasÄ±’nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ vekillerden Kazbek Taysayev’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k sayÄ±labilecek bir heyetin temsil etmesi dikkat çekti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 16:37

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