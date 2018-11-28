Ã‡EDâ€™i beklemeyen belediyeye para cezasÄ±

Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine, Ã‡ED kararÄ±nÄ± beklemeden kÄ±yÄ±da dolgu inÅŸaatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle para cezasÄ± verildi.

Ordu BüyükÅŸehir Belediyesine, belediyenin “KÄ±yÄ± Düzenlemesi ve Rekreatif AmaçlÄ± Dolgu Projesi” kapsamÄ±nda, yasal süreyi tamamlamadan kÄ±yÄ±da dolgu inÅŸaatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle para cezasÄ± verildi. Ordu Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸünün sitesinde yer alan duyuruya göre verilen cezanÄ±n gerekçesi özetle ÅŸöyle: “Proje alanÄ± içerisinde yer alan Civil Deresi’nde kÄ±yÄ± tahkimatÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±, dolgu inÅŸaatÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve iskele inÅŸaatÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± hususlarÄ± tespit edilmiÅŸtir. ÇED sürecine baÅŸlamadan veya bu süreci tamamlamadan inÅŸaata baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± için Ordu BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na idari para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸ olup ceza kendilerine tebliÄŸ edilmiÅŸtir.”

Verilen cezayÄ± deÄŸerlendiren Ordu Çevre DerneÄŸi (ORÇEV) BaÅŸkanÄ± Gül Ersan, ÇED sürecini önemsemeden yapÄ±lan dolgulara ve düzenlemelere karÅŸÄ± açtÄ±klarÄ± davalarda bilirkiÅŸi raporu ve mahkeme kararlarÄ±nÄ±n lehlerine sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Civil Deresi aÄŸzÄ±nda denize yapÄ±lan dolgunun da yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirttik. Bu proje için yapÄ±lan halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda kÄ±yÄ±daki düzenleme ve dolgularÄ±n hem ekolojik hem de hukuki olarak yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu tutanaÄŸa yazdÄ±rdÄ±k. O toplantÄ±ya bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda katÄ±lanlarÄ±n çoÄŸu aynÄ± eleÅŸtiriyi yaptÄ±” dedi

‘CEZAYI BAÅžKAN ÖDEMELÄ°’

Ordu BüyükÅŸehir Belediyesi Eski BaÅŸkanÄ± Enver YÄ±lmaz’Ä±n yaptÄ±klarÄ± itirazlarÄ± ‘Bir grup insan karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor” diyerek gerçekleri çarpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ersan, “YapÄ±lanlarÄ±n zararÄ± kuruma deÄŸil yöneticilere kesilmelidir. Keyfine göre davranan, doÄŸaya ve saÄŸlÄ±klÄ± bir kent yaÅŸamÄ±na karÅŸÄ± uygulamalarda bulunanlarÄ±n cezasÄ± halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lamaz. Bu ceza belediye bütçesinden deÄŸil, eski baÅŸkan ve belediye yöneticilerinden alÄ±nmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

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