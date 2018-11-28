Elon Musk: Ä°ÅŸÃ§iler haftada 100 saat Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±

AÄŸÄ±r Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Teslaâ€™nÄ±n CEOâ€™su Elon Musk, iÅŸÃ§ilerin haftalÄ±k 100 saat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

Tesla CEO’su Elon Musk, ÅŸirketlerindeki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±yla ilgili sorularÄ± yanÄ±tlarken, iÅŸçilerin ‘dünyayÄ± deÄŸiÅŸtirmek’ için haftada 80-100 saat arasÄ±nda çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Musk, ‘ÇalÄ±ÅŸmasÄ± daha kolay yerler var ancak kimse dünyayÄ± haftada 40 saat çalÄ±ÅŸarak deÄŸiÅŸtirmedi’ dedi. Musk, SpaceX, Tesla, Boring Company ve Nueralink gibi ÅŸirketlerin “bir ÅŸeyler yapmak isteyenleri” iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Sputnik’in haberine göre Musk, “ÇalÄ±ÅŸmasÄ± daha kolay yerler var ancak kimse dünyayÄ± haftada 40 saat çalÄ±ÅŸarak deÄŸiÅŸtirmedi” diyerek, iÅŸçilerin daha çok çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini öne sürdü. Musk, iÅŸçilerin haftada çalÄ±ÅŸmasÄ± gereken saatin 80 ile 100 arasÄ±nda olduÄŸunu iddia ederek, bunun ‘sürdürülebilir’ bir rakam olduÄŸunu iddia etti. (DIÅž HABERLER)

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