Meksikaâ€™dan ABDâ€™ye biber gazÄ± notasÄ±

Meksika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'li gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± biber gazÄ± kullanarak saldÄ±rmasÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ABD'ye nota verdi.

Meksika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 25 KasÄ±m’da iki ülke sÄ±nÄ±rÄ±nda AmerikalÄ± güvenlik güçlerinin göçmenlere karÅŸÄ± biber gazÄ± kullanarak bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için ABD’ye nota verdi. Göçmenlerin sÄ±nÄ±rdaki bekleyiÅŸi ise sürüyor.

Meksika hükümeti, ABD’den, 25 KasÄ±m’da sÄ±nÄ±rda meydana gelen ve bu ülkenin güvenlik güçlerinin biber gazlÄ± müdahalesi ile bastÄ±rÄ±lan olaylarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Meksika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ABD’nin bu ülkedeki büyükelçiliÄŸine, Tijuana-Kaliforniya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki olaylarÄ±n “kapsamlÄ± bir ÅŸekilde” araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için nota verildiÄŸi bildirildi. AçÄ±klamada, Meksika’nÄ±n, insan haklarÄ±nÄ± ve göçmenlerin güvenliÄŸini korumaya devam edeceÄŸi vurgulandÄ± ve göçmen hareketinin yönetiminde ortak çalÄ±ÅŸmaya açÄ±k olduÄŸu belirtildi.

FotoÄŸraf: Bruno Gallardo/AA

GÖÇMENLERÄ°N BEKLEYÄ°ÅžLERÄ° SÜRÜYOR

Meksika’nÄ±n Tijuana kenti ile ABD’nin Kaliforniya eyaleti arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bölgesine ulaÅŸan orta AmerikalÄ± göçmenler, iltica iÅŸlemlerinin yavaÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 25 KasÄ±m’da protesto gösterileri düzenlemiÅŸ ve bazÄ± göstericiler aradaki metal duvarÄ± aÅŸarak ABD tarafÄ±na geçmeyi denemiÅŸti.

ABD güvenlik görevlileri, sÄ±nÄ±rÄ±n yaya geçiÅŸlerine kapatÄ±lmasÄ±na neden olan olaylarÄ± göstericilere karÅŸÄ± biber gazÄ± kullanarak durdurmuÅŸtu.

Meksika’nÄ±n ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tijuana’ya geçen hafta ulaÅŸan Orta AmerikalÄ± göçmenlerin bekleyiÅŸi devam ediyor. SÄ±nÄ±rda bekleyen göçmenler Benito Juarez spor kompleksi içinde kurduklarÄ± çadÄ±rlarda günlük hayatÄ±nÄ± sürdürüyor. (BogotaAA)

FotoÄŸraf: Bruno Gallardo/AA

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