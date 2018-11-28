ODTÃœ Felsefe BÃ¶lÃ¼mÃ¼ UygulamalÄ± Etik AraÅŸtÄ±rma Merkezinin dÃ¼zenlediÄŸi 3. Ulusal UygulamalÄ± Etik Kongresi baÅŸladÄ±.

ODTÜ Felsefe Bölümü UygulamalÄ± Etik AraÅŸtÄ±rma Merkezinin düzenlediÄŸi 3. Ulusal UygulamalÄ± Etik Kongresi ODTÜ Kemal KurdaÅŸ Kültür ve Kongre Merkezinde baÅŸladÄ±. Bu yÄ±l üçüncüsü düzenlenen Ulusal UygulamalÄ± Etik Kongresi 28-29-30 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸecek.

KONGRENÄ°N Ä°ÇERÄ°ÄžÄ°NDE NELER VAR?

• Bilim ve teknoloji alanÄ±nda biliÅŸim ve iletiÅŸim teknolojileri, robotik, yapay zeka, askeri teknolojiler konuÅŸulacak.

• KüreselleÅŸme, kimlik, kültür alanÄ±nda; sürdürülebilir kalkÄ±nma, göçmenlik, terör, savaÅŸ, toplumsal cinsiyet, Ä±rk, yaÅŸ, sÄ±nÄ±f, eÅŸitsizlik konularÄ± ele alÄ±nacak.

• Sorumlu araÅŸtÄ±rma ve yenilik alanÄ±nda; sosyal sorumluluk, sorumlu tasarÄ±m, iÅŸ etiÄŸi, meslek etiÄŸi, araÅŸtÄ±rma etiÄŸi, üniversite ve ÅŸirketlerde güç iliÅŸkileri üzerine sunumlar yapÄ±lacak.

• TÄ±p etiÄŸi ve biyoetik alanÄ±nda ise kök hücre, genetik yapÄ± deÄŸiÅŸtirme, insan geliÅŸtirme, kürtaj, ötanazi, gÄ±da üretim teknolojileri konuÅŸulacak.

ODTÜ Felsefe Bölüm BaÅŸkanÄ± Dr. Halil Turan kongreyi düzenleme amaçlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rma ve bilimsel teknolojik uygulamalar alanÄ±nda etik bilincin yerleÅŸtirilip geliÅŸtirilmesi olarak ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 15:51

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