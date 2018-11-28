â€˜Devlet destekli cinayetle ilgili hakikat ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±â€™

ABD basÄ±nÄ± ABDâ€™nin Suudi Arabistanâ€™la mÃ¼ttefik iliÅŸkilerini hatÄ±rlatarak, cinayetin Ã¼stÃ¼nÃ¼n Ã¶rtÃ¼lmeden aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD basÄ±nÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için ABD kongresine çaÄŸrÄ± yaptÄ±. Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin yayÄ±n kurulu, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda Amerikan kamuoyuna ve Kongreye çaÄŸrÄ±da bulunarak, “Devlet destekli bu cinayetle ilgili hakikatin ortaya çÄ±kmasÄ± konusunda ve CIA’nÄ±n Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ± faillerinin sorumlu tutulmasÄ±nda Ä±srarcÄ± olmalÄ±lar” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AA’nÄ±n geçtiÄŸi habere göre, WP yayÄ±n kurulu tarafÄ±ndan, “Trump’Ä±n, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ölümüne verdiÄŸi korkak tepki, diÄŸer AmerikalÄ±larÄ±n adÄ±m atmasÄ± gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor” baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yayÄ±mlandÄ±.

YazÄ±ya, “BaÅŸkan Trump’Ä±n Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde korkakça geri çekilmesi, Kongre ve iÅŸ dünyasÄ± da dahil diÄŸer AmerikalÄ±larÄ±n, ülkenin temel deÄŸerlerini savunmasÄ±nÄ± zorunlu kÄ±lÄ±yor” ifadeleriyle baÅŸlayan yayÄ±n kurulu, Kongre ve kamuoyuna çaÄŸrÄ±da bulundu.

Makalede ÅŸu yoruma yer verildi: “(Onlar) Devlet destekli bu cinayetle ilgili hakikatin ortaya çÄ±kmasÄ± konusunda ve CIA’nÄ±n Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ± faillerinin sorumlu tutulmasÄ±nda Ä±srarcÄ± olmalÄ±lar. Bu konuda baÅŸarÄ±sÄ±z olunmasÄ±, ABD ile Suudi Arabistan arasÄ±ndaki uzun vadeli iliÅŸki de dahil hayati önemdeki Amerikan çÄ±karlarÄ±nÄ±n ciddi ÅŸekilde zarar görmesine neden olacaktÄ±r.”

Makalede, Yemen’de devam eden insani kriz baÄŸlamÄ±nda ABD’nin Suudi Arabistan’a yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ±n Senato tarafÄ±ndan engellenebileceÄŸi belirtilirken, geçen yÄ±l bahar aylarÄ±nda bu tür bir fÄ±rsatÄ±n küçük bir oy farkÄ±yla kaybedildiÄŸi kaydedildi.

ABD YEMEN’DEKÄ° SAVAÅžA DESTEÄžÄ°NÄ° KESMELÄ°

Yemen’de halen yÄ±kÄ±mÄ±n devam ettiÄŸine iÅŸaret edilen makalede, “ABD’nin Yemen’deki savaÅŸa hava desteÄŸini kesmesi, Muhammed bin Selman’Ä±n pervasÄ±z ve yÄ±kÄ±cÄ± rejimiyle iliÅŸkilerine reset atmasÄ± için iyi bir ilk adÄ±m olurdu” deÄŸerlendirmesine yer verildi.

Senato DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesinin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerinin Trump’a gönderdikleri ve bin Selman’a Global Magnitsky YasasÄ± kapsamÄ±nda yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan mektuplarÄ±na atÄ±f yapÄ±lan makalede, Trump’Ä±n bu çaÄŸrÄ±lara muallak yanÄ±tlarla karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸi iddia edildi.

Makalede, Trump’Ä± Yemen konusunda adÄ±m atmaya zorlamanÄ±n en iyi yolunun, mutlaka geçmesi gereken bir bütçe yasasÄ±na “Yemen’deki savaÅŸ sona erene ve KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin tüm failleri ortaya çÄ±karÄ±lÄ±p cezalandÄ±rÄ±lana kadar Suudi Arabistan’a askeri yardÄ±mlarÄ±n kesilmesi” ÅŸeklinde bir madde eklemek olduÄŸu da belirtildi.

BazÄ± önemli cumhuriyetçi senatörlerin bu tür bir adÄ±ma yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan makalede, bu tür bir yasal çalÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±labileceÄŸine iÅŸaret edildi.

‘BAÄžLARINIZI YENÄ°DEN GÖZDEN GEÇÄ°RÄ°N’ ÇAÄžRISI

Makalede ÅŸu görüÅŸlere yer verildi: “Öte yandan Suudi Arabistan ile iÅŸ yapan Amerikan iÅŸletmeleri, üniversiteleri, düÅŸünce kuruluÅŸlarÄ± ve lobi firmalarÄ± bu baÄŸlarÄ± yeniden gözden geçirmeli. EÄŸer Bay Trump ABD çÄ±karlarÄ±na uygun ÅŸekilde bin Selman ve onun rejimine yönelik anlamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar getirebilseydi, normal iliÅŸkilerin yeniden inÅŸa edilmesinin yolunu da açabilirdi. Onun bu konuda baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±, iÅŸlerin olduÄŸu gibi devam edemeyeceÄŸi anlamÄ±na geliyor.”

Veliaht Prensin Arjantin’de yapÄ±lacak G20 Zirvesine katÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilen makalede liderlere onunla görüÅŸmeme çaÄŸrÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±. Önceki günkü brifingde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Arjantin’de bin Selman ile görüÅŸme planÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: AA

‘SUUDÄ° YÖNETÄ°MÄ°NÄ°N KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°YLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° CIA ONAYLADI’

ABD’de Cumhuriyetçi Parti Senato ÇoÄŸunluk Lideri McConnell, Suudi yönetiminin KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dahil olmasÄ±nÄ±n CIA tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Kongredeki en büyük destekçilerinden olan McConnell, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul KonsolosluÄŸunda öldürülen KaÅŸÄ±kçÄ± ve Suudi yetkililerin cinayetle olan iliÅŸkisine yönelik açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamalarÄ±yla, Trump’Ä±n konuya iliÅŸkin sözlerine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görülen McConnell, Suudi yönetiminin KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dahil olmasÄ±nÄ±n Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. McConnell, Suudiler tarafÄ±ndan iÅŸlenen cinayetin ABD’nin dünyada savunduÄŸu her ÅŸeye karÅŸÄ± olduÄŸunu ifade ederek, “DolayÄ±sÄ±yla, buna bir çeÅŸit cevap kesinlikle verilmelidir ve ÅŸu an bu uygun cevabÄ±n ne olmasÄ± gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan’Ä±n ABD’nin stratejik ortaÄŸÄ± olduÄŸunu ve iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkinin OrtadoÄŸu için önemli olduÄŸunu kabul ettiÄŸini anlatan McConnell, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Beyaz Saray’da kim olursa olsun Suudi Arabistan ile olan iliÅŸkilerimiz hep pragmatik olmuÅŸtur. Suudi yönetiminin Ä°ran’a olan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na deÄŸer veriyoruz ve kimse Suudi Arabistan ile iliÅŸkilerimizi tamamen kopartmak istemiyor ama buna bir çeÅŸit cevap uygun olacak ve bunun hakkÄ±nda konuÅŸmaya devam edeceÄŸiz.”

Öte yandan, ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkanÄ± Cumhuriyetçi Bob Corker da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n cinayete karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiklerini söyledi. Corker, “Oldukça eminiz ki Veliaht Prens, gazeteci cinayetine karÄ±ÅŸtÄ±. En azÄ±ndan kendi yönettiÄŸi kurum bu cinayeti iÅŸlediÄŸi için sorumlu tutulmalÄ±dÄ±r. Pire için yorgan yakmak istemiyoruz ama bir bedel ödenmelidir” dedi.

CIA’in KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair elde ettiÄŸi rapora da atÄ±fta bulunan Corker, Beyaz Saray’Ä±n gerekli adÄ±mlarÄ± atmadÄ±ÄŸÄ± taktirde Kongrenin atacaÄŸÄ±nÄ± ama Beyaz Saray’Ä±n Senatonun bu konuda yasa geçirmesini beklemek yerine hemen harekete geçmesinin daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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SELMAN YOÄžUN PROTESTOLARA RAÄžMEN TUNUS’TA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi ile baÅŸkent Tunus’taki Kartaca SarayÄ±’nda bir araya geldi. Bin Selman, Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± turu kapsamÄ±nda Bahreyn, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve MÄ±sÄ±r’Ä±n ardÄ±ndan, kitle örgütleri ve halkÄ±n yoÄŸun protestolarÄ±nÄ±n gölgesinde Tunus’a gitti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA’nÄ±n haberine göre, Veliaht Prens bin Selman’Ä± havalimanÄ±nda Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi karÅŸÄ±ladÄ±. Sibsi ve bin Selman daha sonra Kartaca SarayÄ±’nda bir araya geldi. BaÅŸkent Tunus’un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi’nde toplanan yüzlerce gösterici, ziyaretine saatler kala bin Selman’Ä± protesto etti. Tunus Ulusal Gazeteciler SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Naci BaÄŸuri, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kanÄ± henüz kurumadÄ±. Katil (Muhammed) bin Selman, demokratik “GeçiÅŸ ülkesi Tunus’ta istenmiyor” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

KAÅžIKÇI DERNEÄžÄ°NDEN G20 ÜYELERÄ°NE SELMAN UYARISI

Dünya ÇapÄ±nda Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± DostlarÄ± DerneÄŸi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n Arjantin’deki G20 zirvesine katÄ±lacak olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, G20’nin diÄŸer üyelerine bin Selman’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± reddetme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul KonsolosluÄŸunda öldürülen Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n onuruna kurulan dernek, Suudi Veliaht Prensin G20 zirvesine katÄ±lÄ±mÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Bin Selman’Ä±n zirveye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±, “DiÄŸer G20 üyelerinin yanÄ± sÄ±ra G20’nin özgürlük ve insan haklarÄ±nÄ± destekleyen ilkelerine ve yaÅŸam hakkÄ±na saplanan bir hançer” olarak nitelendiren dernek, Suudi Arabistan’Ä±n zirveye katÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸil, Gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin emrini vermekle suçlanan Veliaht Prens bin Selman tarafÄ±ndan temsil edilmesine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ° SUUDÄ° HANEDANINDAKÄ° Ä°KTÄ°DAR SAVAÅžININ SONUCU

ABD Washington Post gazetesinden David Ignatius, Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin arka planÄ±nda Suudi kraliyet ailesi içinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸma ve düÅŸmanlÄ±klarÄ±n olduÄŸunu savundu:

“KrallÄ±ÄŸÄ±n ana müttefiki olarak ABD, bu aile çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Suudi Arabistan’a ve dünyaya daha fazla zarar vermeden yatÄ±ÅŸtÄ±rmak zorundadÄ±r.”

ABD Washington Post gazetesinde, Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin arka planÄ±nda Suudi Kraliyet ailesi içinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸma ve düÅŸmanlÄ±klarÄ±n olduÄŸu iddia edildi.

Gazetenin kÄ±demli yazarlarÄ±ndan David Ignatius, “KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde Suudi ailesi içindeki kÄ±yasÄ±ya düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n kökleri var” baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n acÄ±masÄ±z cinayetinin arkasÄ±nda, Suudi kraliyet ailesi içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n paranoya ve pervasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± besleyen bir güç mücadelesi yatÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±.

Suudi Kral Abdullah’Ä±n Ocak 2015’teki ölümünden sonra hanedan içinde iktidarÄ± ele geçirme savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ignatius, Kral Abdullah’Ä±n oÄŸlu Turki bin Abdullah yanlÄ±larÄ± ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n ‘casusluk romanlarÄ±nÄ±’ aratmayacak düzeyde olduÄŸunu vurguladÄ±.

HANEDAN Ä°ÇÄ°NDEKÄ° ÖFKE GÄ°RDABI KAÅžIKÇI’YI Ä°ÇÄ°NE ÇEKTÄ°

Ignatius, ülkede önde gelen Suudiler ile Suudi Arabistan konusunda uzman AmerikalÄ± ve AvrupalÄ± kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi makalesinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n iktidarÄ± ele geçirdikten sonra düÅŸman olarak gördüklerine karÅŸÄ± gittikçe gergin ve saldÄ±rgan tutum takÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki muhaliflerin kaçÄ±rÄ±larak gizli bölgelerde iÅŸkence ile sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Hanedan içindeki bu kanunsuzluk ve öfke girdabÄ±nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± da içine çektiÄŸini belirten Ignatius, ÅŸöyle devam etti:

“Ä°stihbarat bulgularÄ±nÄ± gözden geçiren ABD ve Suudi uzmanlarÄ±nÄ±n temel noktasÄ± ÅŸu: KaÅŸÄ±kçÄ±, Riyad’daki kraliyet tarafÄ±ndan gönderilen, 18 ay önce oluÅŸturulmuÅŸ hÄ±zlÄ± aksiyon yeteneÄŸi bulunan bir ekip tarafÄ±ndan öldürüldü. KasÄ±kçÄ±’nÄ±n kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± gazeteciliÄŸi, Katar’a ve Türkiye’ye olan baÄŸlarÄ±, gittikçe otokratikleÅŸen Veliaht Prensi kÄ±zdÄ±rÄ±yordu ve Temmuz 2018’de (KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n) ‘geri getirilmesi’ emrini verdi. ABD istihbaratÄ±, üç ay sonra KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Ä°stanbul’da kaybolmasÄ±na kadar bunu tam anlamadÄ±.”

KUSHNER’Ä°N ZÄ°YARETÄ°NDEN SONRA MUHALÄ°FLERE BASKILAR ARTTI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n damadÄ± ve BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner’in Ekim 2017’de bin Selman’a yaptÄ±ÄŸÄ± içeriÄŸi gizli özel bir ziyaretin ardÄ±ndan Veliaht Prensin muhaliflere karÅŸÄ± baskÄ±larÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, 200’den fazla Suudi prens ile iÅŸ adamÄ±nÄ±n Riyad’daki Ritz Carlton Oteline hapsedildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan makalede, bin Selman’Ä±n düÅŸman listesinin en baÅŸÄ±nda ise Turki bin Abdullah’Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ±, bin Abdullah’a en yakÄ±n isimlerden Askeri DanÄ±ÅŸmanÄ± General Ali el Kahtani’nin de gözaltÄ±nda tutulduÄŸu sÄ±rada öldüÄŸüne iÅŸaret edildi.

Makalede, bin Selman’Ä±n ABD’yi ilk defa Obama yönetimi sÄ±rasÄ±nda ziyaret ettiÄŸi, enerjisi ve reformcu fikirleri nedeniyle Washington’da kendisine yönelim olduÄŸu kaydedildi.

Ignatius, diÄŸer yandan bin Selman’Ä±n muhalifi Turki bin Abdullah yanlÄ±larÄ±nÄ±n da Asya ülkelerinde önemli baÄŸlantÄ±lar saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n bin Selman’Ä±n reform gündemini rahatsÄ±z ettiÄŸini belirtti.

Makalede, Kral Abdullah’Ä±n oÄŸlu Turki bin Abdullah’Ä±n yakÄ±n çevresinden Ubeyd adlÄ± iÅŸ adamÄ±nÄ±n Çin’de Veliaht Prensin ekonomik söylemlerine aykÄ±rÄ± temaslarda bulunmasÄ±ndan dolayÄ± Suudi istihbaratÄ± yetkililerince Çin makamlarÄ±na hakkÄ±nda ‘PakistanlÄ± teröristleri finanse eden iÅŸ adamÄ±’ ihbarÄ± yapÄ±larak ülkeye geri getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak bu operasyonun Çin devletine karÅŸÄ± ‘Utanç verici bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla’ sonuçlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Aile içindeki bu çekiÅŸmelerin KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ölümüne götüren bir paranoyak zihniyeti beslediÄŸini ifade eden Ignatius, Ubeyd’in Çin’den kaçÄ±rÄ±lma giriÅŸiminin KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Ä°stanbul’daki durumuna benzediÄŸini savundu.

‘BÄ°N SELMAN, SADDAM HÜSEYÄ°N’Ä°N GÜNLERÄ°NÄ° HATIRLATIYOR’

Bin Selman’Ä±n bu operasyonlarda direkt müdahalesine yönelik ÅŸu ana kadar ‘kesin bir delil’ bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan yazar, Ubeyd ve KaÅŸÄ±kçÄ± operasyonlarÄ±nÄ±n kraliyet içinde özel bir hücre yapÄ± tarafÄ±ndan organize edilmiÅŸ olabileceÄŸini iddia etti. (DIÅž HABERLER)

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