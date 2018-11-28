HDP'li Ã‡epni Enerji bakanÄ±na Greenpeace'in Kisir raporunu sordu

HDP Ä°zmir Vekili Murat Ã‡epni, Kisir KÃ¶yÃ¼'nde Greenpeace'in yaptÄ±ÄŸÄ± radyasyon Ã¶lÃ§Ã¼mlerine dair raporla ilgili meclise soru Ã¶nergesi verdi.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

HDP Ä°zmir Milletvekili Murat Çepni, Söke Kisir Köyü'nde Greenpeace tarafÄ±ndan yapÄ±lan radyasyon ölçümlerine dair raporla ilgili TBMM'ye yazÄ±lÄ± soru önergesi verdi. Çepni, 2015 yÄ±lÄ±nda aynÄ± köyde TAEK'in yaptÄ±ÄŸÄ± ve 'her ÅŸey normal' dediÄŸi sonuçlarla 2017'de Greenpeace'in raporunda ortaya konan yüksek radyasyon oranlarÄ± arasÄ±ndaki farkÄ±n nedenlerini de sordu.

EVRENSEL GÜNDEME GETÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Evrensel'in gündeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Greenpeace Kisir Raporu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez'in yazÄ±lÄ± olarak yanÄ±tlamasÄ±nÄ± istediÄŸi soru önergesinde Çepni, Kisir köyü hakkÄ±nda daha önceden yerel ve ulusal basÄ±nda kanser vakalarÄ±n yoÄŸunluÄŸu ile ilgili çeÅŸitli haberler çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Köydeki kanser vakalarÄ± ile köyün yakÄ±nlarÄ±ndaki Osmankuyusu mevkiinde 1960'lÄ± yÄ±llarda yapÄ±lan uranyum sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda baÄŸ kurulduÄŸunu ifade eden Çepni, Greenpeace'in konu ile ilgili Kisir Köyü'nde 17-18 Haziran 2017 tarihleri arasÄ±nda sertifikalÄ± radyasyon uzmanlarÄ± Jekhi Harkonen ve Jan Beranek de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± dört kiÅŸilik bir ekiple bölgede incelemelerde bulunduÄŸunu aktardÄ±.

RAPOR BÜTÜN Ä°LGÄ°LÄ° KURUMLARA GÖNDERÄ°LMÄ°Åž

Bu çalÄ±ÅŸma sonunda yayÄ±nlanan raporun AydÄ±n ValiliÄŸi, ilgili bakanlÄ±klar ile paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Greenpeace tarafÄ±ndan ifade edildiÄŸini belirten Çepni, "ÇalÄ±ÅŸma sonunda açÄ±klanan raporda, 'Su analizlerinde özellikle bir noktada ciddi bir sorun tespit ettik. Bölgede yaÅŸayanlarÄ±n içme suyu için kullandÄ±ÄŸÄ± bir çeÅŸmede, radon 222 radyoaktivitesinin Avrupa Konseyi Direktifi'nde belirtilen litrede 100 bekerellik sÄ±nÄ±r deÄŸerin çok üstünde, 2400 bekerel civarÄ±nda olduÄŸu görüldü” denilmektedir" dedi.

Çepni, soru önergesinde köye 2.5 kilometre uzaklÄ±ktaki eski uranyum sondaj alanÄ±nda da limitlerin 35-40 katÄ± radyasyon ölçüldüÄŸünü ifade ederken, raporda 'KÄ±sa süreliÄŸine de olsa bu noktalara gelinmemesi gerekiyor halbuki sahanÄ±n etrafÄ±nda ne bir uyarÄ± levhasÄ± ne de sahaya girmenizi engelleyecek bir önlem var. Maden sahasÄ±nÄ±n Ä±slah edilmesi, numune alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen ve uygun bir ÅŸekilde kapatÄ±lmamÄ±ÅŸ olan noktalarÄ±n acilen kapatÄ±lmasÄ± gerekiyor' denildiÄŸine dikkat çekti.

TAEK'Ä°N SONUÇLARI Ä°LE GREENPEACE'Ä°NKÄ°LER KARÅžILAÅžTIRILDI MI?

Çepni Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±'na ÅŸu sorularÄ± yöneltti;

1- Greenpeace tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmadan ve yayÄ±nlanan rapordan haberiniz olmuÅŸ mudur?

2- Greenpeace tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda belirtilen ölçümler TAEK tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ölçüm sonuçlarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸsa sonuç nedir?

3- Kisir köyündeki kanserli hasta sayÄ±sÄ±, belirlenen kanser türleri ve oranlarÄ± nedir?

4- Köydeki kanser vakalarÄ± ile iddia edilen radyasyon oranlarÄ± arasÄ±ndaki baÄŸ nedir?

5- Greenpeace raporundan sonra, köy ve civarÄ±nda yeni bir radyasyon ölçüm çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? YapÄ±ldÄ± ise sonuçlarÄ± nedir? YapÄ±lmadÄ± ise, yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor mu?

6-Bölgede yoÄŸun olarak tarÄ±msal faaliyet yürütüldüÄŸünden, tarÄ±msal faaliyette kullanÄ±lan suda radyasyon ölçümü yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? YapÄ±lmÄ±ÅŸsa sonuçlarÄ± nedir? AyrÄ±ca tarÄ±m ürünlerinde de radyasyon ölçümü yapÄ±lmakta mÄ±dÄ±r? SonuçlarÄ± nedir?

7- Uranyum sondaj alanlarÄ±na 20-30 metre uzaklÄ±kta bir yerde mandÄ±ra kurulduÄŸu bilgisi doÄŸru mudur?

8-Köyün adÄ±nÄ±n “Kanserli köy” olarak lanse edilmesinden köylüler herhangi bir maddi zarara uÄŸramÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? UÄŸramÄ±ÅŸ ise, köylülerin maÄŸduriyetinin giderilmesi için ne tür çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmaktadÄ±r ya da yapÄ±lacaktÄ±r?

9- Köyün içme suyunun baÅŸka bir bölgeden getirilmesi için bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? YapÄ±lmamÄ±ÅŸsa yapÄ±lmasÄ± için bir planlama var mÄ±dÄ±r?

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