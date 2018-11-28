TÃ¼m KÃ¶y Sen: Kriz gizleniyor soÄŸan bahane ediliyor

TÃ¼m KÃ¶y Sen yÃ¶neticisi Lokman IÅŸÄ±k, soÄŸan ve diÄŸer tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n Ã¼reticilere destek verilmemesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Tüm Köy Sen Genel Yönetim Kurulu Üyesi Lokman IÅŸÄ±k, hükümetin ekonomik kriz gerekçesini çarpÄ±tmak için soÄŸan operasyonu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Üreticileri maÄŸdur etmekten vazgeçin” dedi.

Son dönemlerde soÄŸan fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa iliÅŸkin ‘stoklama’ denilerek kamuoyunun yanÄ±ltÄ±lmak istendiÄŸini belirten IÅŸÄ±k, “Ankara PolatlÄ±’da, Çorum Alaca’da basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söylenen, televizyon ve gazetelerde ‘YakaladÄ±k’ diye övünülen depolar gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. 13 yÄ±lda ülkede soÄŸan üretimi yüzde 37 azaldÄ±. Girdiler artÄ±kça üretici üretimden uzaklaÅŸÄ±yor. PahalÄ± diye ilaç kullanamÄ±yor, ürün çürüyor. Yani soÄŸanda yaÅŸananlar, stokçuluktan deÄŸil; uygulanan tarÄ±m politikalarÄ±ndan kaynaklÄ±. Ä°ktidar soÄŸanÄ± da dÄ±ÅŸardan almanÄ±n gerekçesini yaratÄ±yor. AnlaÅŸÄ±lan o ki, kÄ±ÅŸÄ±n soÄŸan fiyatlarÄ± daha da artacak” dedi. Ä°ktidarÄ±n krizin gerekçelerini ve sorumluluÄŸunu gizlemek için gündem deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen IÅŸÄ±k, “Üreticinin maliyeti arttÄ±. FiyatlarÄ± nedeniyle ilaç ve gübre kullanma oranÄ± azaldÄ±. Depo basarak fiyat düÅŸürülmez. SoÄŸana hastalÄ±k vurdu çünkü pahalÄ± diye ilaç kullanÄ±lamadÄ±. Yüzde 40 rekolte düÅŸük oldu. Bu nedenle fiyat arttÄ±. Bu baskÄ±nlarÄ±n asÄ±l amacÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±dan soÄŸan almanÄ±n yolunu açmaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

SoÄŸanda ve diÄŸer tarÄ±m ürünlerinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n tarÄ±ma destek verilmemesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±k, “Ä°ktidar üreticiye ve tarÄ±ma destek yerine dÄ±ÅŸarÄ±dan satÄ±n almayÄ± temel politika haline getirdi. Destek aynÄ± ama giderler arttÄ±. Üreticinin beklentisi, tarÄ±mda programlama yapmak, iyi depolamayÄ± saÄŸlamak, üretimi teÅŸvik etmek, destekleme politikasÄ±nÄ± hayata geçirmektir” dedi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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