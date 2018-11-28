YargÄ± kararÄ±na raÄŸmen imam hatipte Ä±srar

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, Ä°smail Tarman Ortaokulunun yargÄ± kararÄ±na raÄŸmen imam hatip olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ’ta bulunan Ä°smail Tarman Ortaokulunun imam hatip olmamasÄ± için iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir verilen mücadelenin sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Temmuz 2018’de Ä°stanbul 4. Ä°dare Mahkemesinin, okulun kademeli olarak imam hatip yapÄ±lmasÄ± iÅŸleminin yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸuna hükmettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Bu karara göre okulun imam hatip kÄ±smÄ±na yeni öÄŸrenci alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Beko “Fakat okul yönetimi mahkeme kararÄ±nÄ± uygulamamakta ve karara aykÄ±rÄ± bir biçimde imam hatip bölümüne öÄŸrenci kaydetmeye devam etmektedir. Düz ortaokula ise hâlâ kayÄ±t yapÄ±lmamaktadÄ±r” dedi.

CHP’li Beko, bu hatÄ±rlatmalarÄ± yaparak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a ÅŸu sorularÄ± yöneltti: “YargÄ± kararlarÄ±na uymamak suç deÄŸil mi? AnayasamÄ±za göre mahkeme kararlarÄ±nÄ±n tebliÄŸ edildiÄŸi andan itibaren gecikmeksizin uygulanmasÄ± gerektiÄŸi bilinmesine raÄŸmen neden bu iptal kararÄ± uygulanmamaktadÄ±r? Mahkeme kararÄ±nÄ± uygulamamakta Ä±srar eden, Ä°stanbul ValiliÄŸi baÅŸta olmak üzere sÄ±ralÄ± bir biçimde ilgili kamu görevlileri, Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü, BeÅŸiktaÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü ve ilgili yetkililerle birlikte okul müdürü hakkÄ±nda bir tasarrufunuz olacak mÄ±?” (HABER MERKEZÄ°)

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