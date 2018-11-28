â€˜EskiÅŸehir yeni YataÄŸan olmasÄ±nâ€™

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer, Alpuâ€™da kurulmasÄ± planlanan kÃ¶mÃ¼rlÃ¼ termik santral projesinden vazgeÃ§ilmesini istedi.

EskiÅŸehir’in çevre sorunlarÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±yan CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, BüyükÅŸehir Belediyesi’nin çöpten enerji üreten tesislerini örnek göstererek, Alpu’da kurulmasÄ± planlanan kömürlü termik santral projesinden vazgeçilmesini istedi.

Yeniköy ve Kemerköy Santrallerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± MuÄŸla’da yaÅŸananlardan örnek gösteren ÇakÄ±rözer, “MuÄŸla’da 1983-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda hava kirliliÄŸi kaynaklÄ± 45 bin erken ölüm yaÅŸandÄ±. Kalp, damar ve solunum yolu hastalÄ±klarÄ± nedeniyle 46 bin kiÅŸiyi hastanelik etti bu santraller. EskiÅŸehir Türkiye'nin havasÄ± en temiz kenti. Biz insanlarÄ±n en fazla yaÅŸamak istediÄŸi bu kente yeni bir YataÄŸan istemiyoruz” dedi.

Türkiye’de saÄŸlÄ±klÄ± bir çevrede yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n devlet eliyle katledildiÄŸini vurgulayan ÇakÄ±rözer, “Bunun son örneklerinden biri de EskiÅŸehir'imizde verimli Alpu OvamÄ±z'a yapÄ±lmak istenen zehir santrali. Trakya, Çanakkale, Adana, Konya ve Karaman'Ä±n verimli topraklarÄ± da aynÄ± tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya” dedi.

Alpu OvasÄ±’nda kömürlü termik santral kurulduÄŸunda tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n biteceÄŸini dile getiren ÇakÄ±rözer, Yeniköy ve Kemerköy Santrallerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± MuÄŸla’da yaÅŸananlardan örnek verdi. ÇakÄ±rözer, “MuÄŸla’da 1983-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda hava kirliliÄŸi kaynaklÄ± 45 bin erken ölüm yaÅŸandÄ±. Kalp, damar ve solunum yolu hastalÄ±klarÄ± nedeniyle 46 bin kiÅŸiyi hastanelik etti bu santraller. Güzel MuÄŸla'mÄ±z maalesef havasÄ± en kötü iller arasÄ±nda 4'üncü sÄ±raya düÅŸtü çünkü kÄ±rk yÄ±l boyunca bu santraller 28 bin kilo cÄ±va saldÄ±. Her yÄ±l 1.100 kilo cÄ±va suya, tarlalara ve ormanlara çökelmekte.EskiÅŸehir Türkiye'nin havasÄ± en temiz kenti. Biz insanlarÄ±n en fazla yaÅŸamak istediÄŸi bu kente yeni bir YataÄŸan istemiyoruz” dedi.

GÜVENLÄ° DEDÄ°ÄžÄ°NÄ°Z SANTRALLERDE Ä°ÅžÇÄ°LER ÖLDÜ

Enerji BakanÄ±’nÄ±n bütçe görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda termik santrale iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, “Enerji BakanÄ± ‘Termik santrallerin hepsi çok modern, dibinde elmalar bile var’ diye övdü. Daha haftasÄ± geçmeden örnek gösterdiÄŸi Çan Termik Santrali'nde 2 kez patlama yaÅŸandÄ±, iÅŸçiler hayatÄ±nÄ± kaybetti. Biz EskiÅŸehir'imizde aynÄ± facialarÄ± istemiyoruz” diye konuÅŸtu.

MÜCADELEMÄ°Z SÜRECEK

ÇakÄ±rözer Alpu’da kurulmak istenen kömürlü termik santrale iliÅŸkin yürütülen çevre mücadelesi için sonuçlanan hukuki kararlarÄ± da hatÄ±rlatarak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“EskiÅŸehir'de çevre mücadelemizin çok saÄŸlam bir hukuki dayanaklarÄ± da var ama dinleyen yok! Enerji BakanÄ±na ‘Mahkeme kararÄ±na uyun, projeden vazgeçin’ diyoruz, ‘Bize ulaÅŸan mahkeme kararÄ± yok’ diyor. Tüm Türkiye'nin sevindiÄŸi mahkeme kararlarÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. Siz ‘Yok’ da deseniz de ‘UlaÅŸmadÄ±’ da deseniz o kararlar kapÄ± gibi karÅŸÄ±nÄ±zdadÄ±r. O kararlar ve daha gelecek olan yeni kararlar durduÄŸu sürece oraya o santrali yapamazsÄ±nÄ±z.Hangi oyun çevrilirse çevrilsin EskiÅŸehir'de belediyelerimiz, çiftçilerimiz, baromuz, sivil toplum örgütlerimiz yani tüm EskiÅŸehirliler bu santrale karÅŸÄ±yÄ±z. Temiz hava, temiz su, bereketli topraklarÄ±mÄ±za hep birlikte sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

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