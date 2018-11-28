Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geliyor! Trakya'dan giriÅŸ yapacak

AkÅŸam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi duyuruldu.Â

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan akÅŸam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi duyuruldu.

YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada akÅŸam saatlerinden itibaren rüzgarÄ±n kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sÄ±caklÄ±k düÅŸüÅŸüyle birlikte Trakya’da (Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ’Ä±n iç kesimlerinde) karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aralÄ±klarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacaÄŸÄ± tahmin edilirken, vatandaÅŸlar soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (buzlanma, don olayÄ± ve karayollarÄ±nda meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±. (DHA)

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