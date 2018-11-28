Edirne'nin ardÄ±ndan TekirdaÄŸ'da da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

Balkanlar'dan gelen soÄŸuk hava sistemi nedeniyle Edirne ve TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±.

Trakya, akÅŸam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen soÄŸuk hava sistemi etkisine girdi. Hafta baÅŸÄ±ndan bu yana etkili olan lodos poyraza dönerken, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r derece altÄ±na düÅŸmesi sonucu kar baÅŸladÄ±.

KarÄ±n cumartesiye kadar etkili olmasÄ± bekleniyor. Bu arada KÄ±rklareli'nin Demirköy ilçesinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±.

Balkanlardan gelen soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Edirne'nin ardÄ±ndan TekirdaÄŸ'a da ulaÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

Ergene ilçesinde, etkili olan fÄ±rtÄ±na nedeniyle kaymakamlÄ±k binasÄ± çatÄ±sÄ±nÄ±n bir bölümü uçtu, aydÄ±nlatma direkleri ve yön levhalarÄ± devrildi.Ergene'de gece saatlerinde etkili olan fÄ±rtÄ±na, hÄ±zÄ±nÄ± zaman zaman saatte 50 kilometreye kadar çÄ±kardÄ±. FÄ±rtÄ±nada MarmaracÄ±k Mahallesi'nde bulunan kaymakamlÄ±k binasÄ± çatÄ±sÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± uçtu. Ä°lçede fÄ±rtÄ±nanÄ±n ardÄ±ndan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.

Kentin üst kesimlerindeki Hayrabolu'nun ardÄ±ndan Malkara ilçesinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 07:35

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