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FotoÄŸraf: AA
Edirne'de kar baÅŸladÄ±
28 KasÄ±m 2018 14:37
Balkanlar'dan gelen soÄŸuk hava sistemi nedeniyle Edirne'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±.
Trakya, akÅŸam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen soÄŸuk hava sistemi etkisine girdi. Hafta baÅŸÄ±ndan bu yana etkili olan lodos poyraza dönerken, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r derece altÄ±na düÅŸmesi sonucu kar baÅŸladÄ±.
KarÄ±n cumartesiye kadar etkili olmasÄ± bekleniyor. Bu arada KÄ±rklareli'nin Demirköy ilçesinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 21:20
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