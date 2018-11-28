Edirne'de kar baÅŸladÄ±

Balkanlar'dan gelen soÄŸuk hava sistemi nedeniyle Edirne'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±.

Trakya, akÅŸam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen soÄŸuk hava sistemi etkisine girdi. Hafta baÅŸÄ±ndan bu yana etkili olan lodos poyraza dönerken, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r derece altÄ±na düÅŸmesi sonucu kar baÅŸladÄ±.

KarÄ±n cumartesiye kadar etkili olmasÄ± bekleniyor. Bu arada KÄ±rklareli'nin Demirköy ilçesinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 21:20

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