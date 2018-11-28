Ankara'dan 10 bin imza BakanlÄ±ÄŸa teslim edildi

Hastanemi Kapatma Platformu, topladÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 10 bin imzayÄ± bugÃ¼n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na iletti.

Hastanemi Kapatma Platformu, topladÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 10 bin imzayÄ± bugün SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’na iletti. Ankara’da Etlik ve Bilkent Åžehir Hastaneleri'nin açÄ±lmasÄ±yla birlikte kapatÄ±lmasÄ± planlanan 12 hastanenin kendi yerleÅŸkelerinde hizmete devam etmesi talebi için Ankara halkÄ±nÄ±n imzalarÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na teslim edildi.

8 BÄ°N SAÄžLIK PERSONELÄ°NÄ°N NAKLÄ° DÜÅžECEK!

Hastanemi Kapatma Platformu Üyeleri tarafÄ±ndan BakanlÄ±ÄŸa imzalarÄ±n verilmesinin Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) BaÅŸkanÄ± Dr. Vedat Bulut açÄ±klama yaparak, Bilkent Åžehir Hastanesi'nin açÄ±lmasÄ±yla birlikte 6 hastanenin kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bu hastanelerin kapatÄ±lmasÄ±yla beraber bölgedeki esnaf, vatandaÅŸ ve personelin hastaneye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n zorlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten Bulut, “Buradan 8 bin saÄŸlÄ±k personelinin de nakli düÅŸünülüyor. KreÅŸi bile bulunmayan bir yapÄ±. YurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 'Hastanemi Kapatma' talebiyle imzalarÄ± vardÄ±. Bu imzalarÄ± teslim ettik. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan isteÄŸimiz, ÅŸehir hastaneleri çalÄ±ÅŸsa da diÄŸer hastaneleri kapatarak o bölgelerin saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n engellenmemesi. Trafik çok yoÄŸun olacak aynÄ± zamanda ambulanslarÄ±n da ulaÅŸmasÄ±nda sorun yaÅŸanacak. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hayatlarÄ±nÄ± kaybedebilirler. Bu doÄŸrultuda SaÄŸlÄ±k BakanÄ±’ndan beklentimiz var, dilekçelerimizi teslim ettik” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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