Ä°ngiltere'de mahkeme, AkÄ±n Ä°pek'in iade talebini reddetti

Ä°ngiltere'de mahkeme, TÃ¼rkiye'nin iade talebini reddederek, kararÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde temyiz edilebileceÄŸini belirtti.

Ä°ngiltere'de mahkeme , 'FETÖ' "çatÄ± davasÄ±"nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi AkÄ±n Ä°pek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi.

Firari Ä°pek'in Londra'daki Westminster Ä°lk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Hakim, iade talebini reddederken, kararÄ±n 14 gün içinde temyiz edilebileceÄŸini belirtti.

AyrÄ±ca Ä°pek'in pasaportuna el konulmasÄ±, Londra dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmamasÄ± ve telefonunun 7 gün 24 saat açÄ±k kalmasÄ± gibi denetimli serbestlik ÅŸartlarÄ±nÄ±n da 14 gün boyunca geçerli olacaÄŸÄ± ifade edildi.

NE OLMUÅžTU?

Ä°pek, 23 MayÄ±s'ta gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p mahkemeye çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°pek'in pasaportuna el konulmuÅŸ ve denetimli serbestlik uygulanmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°pek’in dava süresince Londra dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°pek’in herhangi baÅŸka bir seyahat belgesine baÅŸvurmasÄ±nÄ± da yasaklayan mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n telefonunun da 7 gün 24 saat açÄ±k kalmasÄ± koÅŸulunu getirmiÅŸti. Davada son duruÅŸma 28 Eylül'de yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve kararÄ±n 28 KasÄ±m'da açÄ±klanacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 14:46

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