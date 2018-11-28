GÃ¶zaltÄ±ndaki sendikacÄ± ve siyasetÃ§iler serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

AralarÄ±nda KESK'e baÄŸlÄ± SES ve TÃ¼m Bel-Sen yÃ¶netici ve Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu gÃ¶zaltÄ±ndaki isimler serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ankara’da sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ± protesto etmek için 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Beyaz Bayrak eylemi gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yöneticileri ve siyasetçiler Ankara Adliyesi’ne getirildi.

AralarÄ±nda SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden’in ve Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri YÄ±lmaz YardÄ±mcÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu kamu emekçilerinin yanÄ± sÄ±ra, HDP üye ve yöneticisi Ankara Adliyesi’ getirildi SavcÄ±lÄ±kta ifadesi alÄ±nan 14 kiÅŸi adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

â€˜BarÄ±ÅŸ talebi suÃ§ deÄŸildirâ€™

Sendika eylemi HDP eylemi olarak gÃ¶sterilmiÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 13:52

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