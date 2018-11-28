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Rusya'da alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde bomba ihbarÄ±
28 KasÄ±m 2018 13:02
Moskova'daki 10 alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi iÃ§in yapÄ±lan ihbar nedeniyle binlerce kiÅŸi tahliye edildi.
Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da bomba ihbarÄ± nedeniyle bazÄ± büyük alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinden binlerce kiÅŸi tahliye edildi.
Rus TASS haber ajansÄ±nÄ±n emniyet yetkililerine dayandÄ±rarak verdiÄŸi habere göre, Moskova'da bulunan aralarÄ±nda Artrium, Tsvetnoi, Kapitoliy, Megapolis gibi toplam 10 büyük alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine yönelik bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde bulunan binlerce kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi, binalarda polisin inceleme ve araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Rusya'da geçen yÄ±l eylülden aralÄ±k ayÄ±na kadar yaklaÅŸÄ±k 4 bin binada yapÄ±lan asÄ±lsÄ±z bomba ihbarlarÄ± nedeniyle 2 milyon 600 binden fazla kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti. (AA)
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