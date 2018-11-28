Ulusoy konkordato ilan etti

Ä°flas eden Ulusoy Seyahat'in marka hakkÄ±nÄ± alan Ulusoy UlaÅŸÄ±m konkordato ilan etti.

Ä°flas eden otobüs firmalarÄ±ndan Ulusoy Seyahat'in marka hakkÄ±nÄ± alan Ulusoy UlaÅŸÄ±m konkordato ilan etti.

Geçen sene iflasÄ±nÄ± veren otobüs taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± firmasÄ± Ulusoy Seyahat, 2016 yÄ±lÄ±nda Ulusoy'un logosu ve marka kullanÄ±m hakkÄ± Ulusoy UlaÅŸÄ±m Petrol'e devredildi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, böylece asÄ±l Ulusoy iflas etmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen üzerinde markanÄ±n logosu olan otobüsler yolculuÄŸuna devam etmiÅŸ oldu.

MARKA DEVRÄ° DAVALIK OLMUÅžTU

Ulusoy Ailesi'nin bazÄ± üyeleri marka devrine itiraz ederek konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±.

23 KasÄ±m tarihinde ise Ulusoy UlaÅŸÄ±m Petrol San. Tic. A.Åž. konkordato ilan etti. Åžirketin baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren mahkeme 3 ay geçici süre kararÄ± verdi. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çÄ±karÄ±lan karara göre ÅŸirkete Evren KÄ±lÄ±çoÄŸlu, Yasin DoÄŸan, Sabit Selman Tünal konkordato komiseri olarak atandÄ±.

Ulusoy markasÄ±nÄ±n temeli, 1937'de HacÄ± Mehmet Bahattin Ulusoy tarafÄ±ndan, Trabzon-Of arasÄ± yük taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayanÄ±yor.

Åžirketin avukatlarÄ± Ulusoy UlaÅŸÄ±m'Ä±n konkordato süreciyle ilgili detaylÄ± bir açÄ±klamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 12:54

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