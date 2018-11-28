AltÄ±parmak: TÃ¼rkiye bir haftadÄ±r uluslararasÄ± hukuku ihlal ediyor

HukukÃ§u Kerem AltÄ±parmak, DemirtaÅŸ'Ä±n tahliyesini isteyen AÄ°HM kararÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ±nÄ± "uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±" olarak nitelendirdi.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ä°stanbul

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, AÄ°HM’nin, HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluÄŸunu yasa dÄ±ÅŸÄ± gören ve tahliyesini isteyen kararÄ±nÄ± uygulamayacaÄŸÄ± yönündeki sinyalini ‘Yunanistan’ örneÄŸini vererek ifade etmesi tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor. DemirtaÅŸ dosyasÄ±nda, baÅŸvurunun yürütücülerinden hukukçu Kerem AltÄ±parmak AÄ°HM’nin Yunanistan’la ilgili bahsettiÄŸi davanÄ±n ‘Bireysel önlem alÄ±nacak karar’ olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. AltÄ±parmak AÄ°HM’nin tahliye et gibi bir talimatÄ±, bireysel önlem olarak söylenmediÄŸini aktardÄ±. AltÄ±parmak ayrÄ±ca birçok ülkenin kararÄ± uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak rekorun Rusya’nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye’de olduÄŸunu söyledi. AltÄ±parmak Türkiye’nin kararÄ± uygulamayarak bir haftadÄ±r da uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸine dikkat çekti.

Kerem AltÄ±parmak, ÇavuÅŸoÄŸlu’nun basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ‘KararÄ± büyük daireye götürme’ kararÄ± için de Evrensel'e, “KararÄ±n kesinleÅŸmesi için büyük daireye itiraz edebilirsiniz ama büyük daire önüne gelen her karara bakÄ±p ‘Bu doÄŸrudur, yanlÄ±ÅŸtÄ±r’ diye bir inceleme yapmÄ±yor. BunlarÄ±n sadece yüzde 5’i büyük daire tarafÄ±ndan inceleniyor. AyrÄ±ca, ‘Derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n’ denilen bir durumda biz temyize gittik ya da büyük daireye baÅŸvurduk o nedenle o karar çÄ±kana kadar uygulamÄ±yoruz’ diye bir lüks yok. O karar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anda uygulanmak durumunda. Türkiye uluslararasÄ± hukuku 1 haftadÄ±r ihlal ediyor” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

TÜRKÄ°YE’NÄ°N UYGULAMADIÄžI 1446 DOSYA VAR

ÇavuÅŸoÄŸlu’nun ‘AB ülkeleri de uygulamÄ±yor’ açÄ±klamasÄ± için ‘bireysel önlem’ kararÄ±nÄ± anlatarak açÄ±klayan Kerem AltÄ±parmak ÅŸöyle dedi:

Evet doÄŸru çok fazla uygulanmayan karar var. AÄ°HM kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± bakanlar komitesi izliyor. Bakanlar komitesi AÄ°HM kararÄ± verdikten sonra ve kesinleÅŸtikten sonra takip eder ve 3 ÅŸeye bakar: Birincisi bireysel önlem, AÄ°HM kararÄ±nda önerilmiÅŸ mi? Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±nda önerildi. ‘Bu kiÅŸiyi serbest bÄ±rak’ denildi. Ä°kincisi genel önlem alÄ±nmasÄ± gereken bir durum var mÄ±? Mesela yasanÄ±n deÄŸiÅŸmesi, mesela bu verdiÄŸi örneklerdeki gibi Türk dernekleri gibi, o derneklere izin verilmesi gibi. Bu genel önlem alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ± alÄ±nmamÄ±ÅŸ mÄ± ona bakÄ±yor. Üçüncüsü; tazminata karar verilmiÅŸse, tazminat ödenmiÅŸ mi ödenmemiÅŸ mi? Öncelikle ÅŸunu söyleyelim: Elmalarla armutlarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmamak lazÄ±m. Yunanistan’la ilgili bahsettiÄŸi davalar bireysel önlem alÄ±nacak kararlar deÄŸil. Yani tahliye et gibi bir talimat deÄŸil. Oradaki karar bireysel önlem çerçevesinde deÄŸil.

2017 yÄ±lÄ± istatistiklerine göre Bakanlar Komitesi önünde dosyasÄ± olan ülkeler arasÄ±nda Türkiye’nin 2. sÄ±rada olduÄŸunu ifade eden Kerem AltÄ±parmak, “Yunanistan’Ä±n ÅŸu anda uygulamasÄ±nÄ± tam olarak yapmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±k dosya sayÄ±sÄ± 305. Türkiye’nin uygulamadÄ±ÄŸÄ± açÄ±k dosya sayÄ±sÄ± 1446 ve 1689 ile Rusya Federasyonunun ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada geliyor. Yani Türkiye uygulamama listesinde Avrupa’nÄ±n ikincisi. Rusya’nÄ±n nüfusunu da düÅŸünelim tabii bu arada.

YUNANÄ°STAN’DAN DAHA VAHÄ°M DURUMDAYIZ

FotoÄŸraf: Evrensel

Türkiye’nin Yunanistan’dan beÅŸ kat daha fazla dosyasÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸu bilgisini paylaÅŸan AltÄ±parmak, “Uygulamama listesinde de baya bir tekrar eden dosya var. Defalarca ihlal etmiÅŸ aynÄ± konuda ve uygulamadÄ±ÄŸÄ± için tekrar tekrar ihlal etmiÅŸ. Bu açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da Yunanistan’dan daha vahim bir durum var. EÄŸer Yunanistan’daki durumundan ÅŸikayet ediyorsa, Türkiye’de onun neredeyse 5 katÄ±nda uygulanmasÄ± beklenen dosya var” dedi.

VÄ°CDANÄ° RET HAKKINI TANIMAYAN TEK ÜLKE

Kerem AltÄ±parmak Türkiye’nin uygulamadÄ±ÄŸÄ± kararlardan örnekleri de ÅŸöyle sundu: Madem Yunanistan’Ä± sorun ediyor. Bakan vicdani ret hakkÄ±nÄ± tanÄ±sÄ±n bakalÄ±m. Avrupa Konseyinde ‘vicdani ret’ hakkÄ±nÄ± tanÄ±mayan bir tek Türkiye kaldÄ±. Bir sürü de karar var vicdani ret ile ilgili. Artun Güvener dosyasÄ± da örnek. Türk Ceza Kanunu 299. maddesiyle ilgili karar var. CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretten yÄ±lda 6 bin kiÅŸiye dava açÄ±yorlar. ‘Hadi uygulasÄ±n’ Türkiye cumhurbaÅŸkanÄ±na hakareti, suç olmaktan çÄ±karsÄ±n. Åžimdi DemirtaÅŸ ve diÄŸerlerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Türk Ceza Kanunu 220. maddenin 6. 7. fÄ±kralarÄ±nÄ± çÄ±karsÄ±n suç olmaktan. Hepsiyle ilgili kararlar var AÄ°HM’den çÄ±kan. Siz bunlarÄ±n hepsini uygularsÄ±nÄ±z sonra dersiniz ‘Yunanistan da uygulamadÄ±’ diye. Almanya’nÄ±n ÅŸu anda uygulanmayan karar sayÄ±sÄ± 18, Fransa’nÄ±n 34. 1000’in üzerinde dosya sayÄ±sÄ± bulunan Avrupa Konseyinde 3 ülke var. Türkiye, Ukrayna ve Rusya.

NE OLMUÅžTU?

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan AÄ°HM’nin DemirtaÅŸ bÄ±rakÄ±lsÄ±n kararÄ±nÄ±n hemen sonrasÄ±nda, “AÄ°HM’nin verdiÄŸi kararlar bizi baÄŸlamaz. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda yapabileceÄŸimiz birçok ÅŸey var. Biz karÅŸÄ± hamlemizi yaparÄ±z’’ demiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da, "AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± uygulamayan birçok AB ülkesi var. Yunanistan’daki Türk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen dernek isimlerinde Türk ismi kullanamamasÄ± örneÄŸin. Atina bunu 10 yÄ±ldÄ±r uygulamÄ±yor. Kimse Yunanistan’a baskÄ± yapÄ±yor mu?” demiÅŸti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 15:30

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