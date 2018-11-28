Uzundere'deki jeotermal aramaya karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Uzundere'de jeotermal kaynak arama iznine karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan davada bakanlÄ±k ve ÅŸirket temsilcileri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n zeytinlere zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Metehan UD

Ä°zmir

Uzundere'deki ikinci jeotermal kaynak arama iznine karÅŸÄ± açÄ±lan davada bakanlÄ±k ve ÅŸirket temsilcileri aÄŸÄ±z birliÄŸi yaparak sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n zeytinlere zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü'nün Ä°zmir'in KarabaÄŸlar Ä°lçesi Uzundere Köyünde sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama faaliyeti için verdiÄŸi onay kararÄ±na karÅŸÄ± açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± görüldü. Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma DerneÄŸi ve 269 köylü ile KarabaÄŸlar Belediyesi tarafÄ±ndan açÄ±lan davalarda kararÄ±n iptal edilmesi istendi. Ä°zmir 1. Ä°dare Mahkemesinde görülen davaya çok sayÄ±da Uzunderelinin yanÄ± sÄ±ra KarabaÄŸlar Belediyesi avukatÄ±, davalÄ± Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü'nün bürokratlarÄ± ile davaya müdahil olan Adem Petrol Åžirketi'nin avukatÄ± ve jeofizik mühendisi katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸma öncesi, Adem Petrol'ün daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararÄ±nÄ± gerekçe göstererek reddi hakim talebinde bulunduÄŸu ancak bu kararÄ±n mahkeme tarafÄ±ndan reddedildiÄŸi öÄŸrenildi. Uzundereliler ile KarabaÄŸlar Belediyesi avukatÄ± kaynak arama izni verilen bölgede zeytinlikler olduÄŸunu hatÄ±rlatarak kararÄ±n yasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getirdiler. BakanlÄ±k bürokratlarÄ± ile ÅŸirket sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n zararlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiler.

KarabaÄŸlar Belediyesinin avukatÄ± daha önceki verilen ÇED kararÄ±nÄ±n iptal edilmesine raÄŸmen bir kez daha jeotermal arama izninin anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bu bölgede ileriye dönük bir tesisin iÅŸletilmesi mümkün deÄŸilken aynÄ± ruhsat sahasÄ± içinde bir kez daha arama kararÄ± verildi" dedi.

'ÇAKAL ZARAR VERMEDÄ° ADEM PETROL ZARAR VERECEK'

Arama izni verilen bölgede tarlasÄ± olan Uzundereli Fatma YÄ±lmazer ise babasÄ±nÄ±n diktiÄŸi zeytin ve incir aÄŸaçlarÄ±na elleriyle su taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Okul zamanÄ± derslere çadÄ±rlardan gidip gelirdik. Hep aÄŸaçlarÄ±n baÅŸÄ±nda idik. Bize çakallar ve yÄ±lanlar zarar vermedi ama Adem Petrol bize zarar verecek. Zeytin ve incir aÄŸaçlarÄ± ile annem beni okuttu ve ben de çocuÄŸumu okutuyorum. Bu jeotermal ekonomimize zarar verecek. Bize dokunmasÄ±nlar. Devletten destek de beklemiyoruz sadece yaÅŸam alanlarÄ±mÄ±zÄ±n korunmasÄ±nÄ± istiyoruz."

ÇEVRE MÜDÜRLÜÄžÜ TOPU TARIM MÜDÜRLÜÄžÜNE ATTI

Çevre ve Åžehircilik bürokratlarÄ± ise, kamuoyunda jeotermallerle ilgili yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiler olduÄŸunu ileri sürerek jeotermal kaynak aramanÄ±n tesis olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve toz çÄ±karan bir faaliyet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Bürokratlar kararÄ±n zeytin kanuna aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zeytinlere de zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Tesis kurulmasÄ± talep edildiÄŸinde ÇED sürecinin iÅŸletileceÄŸini dile getiren bürokratlar zeytinliklere raÄŸmen ÇED kararÄ±nÄ±n verilmesinde suçu TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸüne attÄ±lar. Bürokratlar, TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸünün olur yazÄ±sÄ± verdiÄŸi sürece yapabilecekleri bir ÅŸeyleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ADEM PETROL Ä°ÅžLETME RUHSATI Ä°ÇÄ°N BAÅžVURDU

Adem Petrol Åžirketinin avukatÄ± ile jeofizik mühendisi de jeotermal kaynak aramanÄ±n zararlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dair iddialarÄ± tekrarladÄ± ve bilirkiÅŸi incelemesi talep etti. Åžirketin jeofizik mühendisi kaynak arama iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda 30 derece sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda su bulduklarÄ±nÄ± bilgisini verdi ve iÅŸletme ruhsatÄ± izni için bakanlÄ±ÄŸa baÅŸvurduklarÄ±nÄ± dile getirdi. Mühendis çÄ±karÄ±lacak suyu termal turizm de ya da seracÄ±lÄ±kta kullanacaklarÄ±nÄ± söyledi.

BAKANLIK ÇEVREYE VERÄ°LEN ZARARI Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Uzunderelilerin, kaynak arama sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan çamurun doÄŸaya yönetmeliÄŸe aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ± üzerine Çevre ve Åžehircilik bürokratlarÄ± çamurlarÄ±n bekletildiÄŸi çukurda yalÄ±tÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±na ve çamurun çukurdan taÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair tutanaklarÄ± olduÄŸunu ve gerekli idari süreci baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±n bilgisini verdi.

Uzundere köylülerinin avukatÄ± Naciye Gür de bakanlÄ±k ve ÅŸirketin iddialarÄ±n aksine jeotermal kaynak iÅŸleminin de zeytin yasasÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

Mahkeme kararÄ±nÄ± ilerleyen günlerde açÄ±klamak üzere duruÅŸmayÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

MAHKEME KARARINA RAÄžMEN YENÄ°DEN Ä°ZÄ°N

Uzundere Köyü sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde jeotermal kaynak arama için ilk olarak iki sene önce bakanlÄ±k tarafÄ±ndan 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ±nÄ±n verdi ancak köylüler tarafÄ±ndan açÄ±lan dava sonucunda verilen karar yerel idare mahkeme tarafÄ±ndan zeytin kanunu gerekçe gösterilerek iptal edildi. YakÄ±n zamanda da aynÄ± ruhsat sahasÄ± içinde baÅŸka bir noktaya yeniden 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ± verildi. Yeni sondaj noktasÄ± en yakÄ±n zeytinliÄŸe uzaklÄ±ÄŸÄ± 300 metre. Sondaj arama çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlayan ÅŸirket, uzatma verilen ruhsat süresi dolduÄŸu için alandaki çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonlandÄ±rmak zorunda kaldÄ±. Ä°kinci kez açÄ±lan davada da mahkeme yürütmeyi durdurma kararÄ± verdi. Her iki ÇED sürecinde de Uzundere Köylüleri alanda nöbet tutarak jeotermal kaynak aramaya karÅŸÄ± mücadele verdi.

ADEM PETROL'ÜN SAHÄ°BÄ° AKP'LÄ°

Kaynak arama talebinde bulunan Adem Petrol'ün sahibi Ercan Turan AKP'liliÄŸe ile biliniyor. Ercan Turan bir dönem AKP Ä°zmir Ä°l yöneticiliÄŸi yaptÄ± ve 2015 seçimlerinde de milletvekilliÄŸi için adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulundu ancak kabul edilmedi. AKP döneminde servetini büyüten isimler arasÄ±nda olan Turan, Azerbaycan’dan petrol çÄ±kararak satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yor.

www.evrensel.net