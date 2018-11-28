CHP'li GÃ¼rer hayvandan insana geÃ§en koyun Ã§iÃ§eÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±

GÃ¼rer: Bu tÃ¼r hastalÄ±klara karÅŸÄ± veteriner sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak, hayvanlar Ã¼zerinde denetimi yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmak gerekir.Â

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvanlarla temas sonucu koyun çiçeÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2 aya yakÄ±n tedavi gördüÄŸünü belirterek, "Bir milletvekili olarak ben dahil böyle bir hastalÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸadÄ±ktan sonra öÄŸreniyorsam alandaki yurttaÅŸlarÄ±n durumunu düÅŸünün. Hayvanla temas eden, bakÄ±mÄ±nÄ± yapan ve sahip olanlar baÅŸta olmak üzere her kesimin yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±klar konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Türkiye'de zoonotik hastalÄ±klar olarak tanÄ±mlanan, hayvanlardan insanlara geçen hastalÄ±klar konusunda yeterli bilinç bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Zoonotik hastalÄ±klarÄ±n, tam olarak önlenememesine raÄŸmen alÄ±nacak önlemlerle asgari düzeyde tutulabileceÄŸini kaydeden Gürer, "Zoonotik hastalÄ±klar hayvanlardan insanlara bulaÅŸan bakteriyel olarak yüzde 41,4; viral olarak yüzde 37,7; parazitlerle yüzde 18,3 ve mantar enfeksiyonlarÄ± olarak yüzde 2 düzeyinde insanlara geçiyor." dedi.

Gürer, Türkiye'de hastanelerde bu tür hastalÄ±klara yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 7 bini bulduÄŸunu ifade etti.

GölbaÅŸÄ±'nda ortaya çÄ±kan ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bu bölgenin karantina bölgesi, riskli alan olduÄŸunu belirten Gürer, burada hayvanlarÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n, hastalÄ±ÄŸÄ±n yeniden hortlamasÄ±na neden olabileceÄŸini söyledi. Gürer, "Türkiye'de karantina altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, riskli alan olarak belirlenen yerlerde hayvanlarÄ±n kesinlikle depolanmamasÄ±, oralarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± gerekir. " diye konuÅŸtu.

Gürer, bu tür hastalÄ±klara karÅŸÄ± veteriner sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak, hayvanlar üzerinde denetimi yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmak gerektiÄŸini kaydetti. Gürer, veteriner sayÄ±sÄ±nÄ±n yetersizliÄŸine iÅŸaret ederek, olanlarÄ±n da amaç dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gürer, hayvan olan her köyde veteriner olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Kendisinin bir süre önce koyun çiçeÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu da bilme ÅŸansÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gürer, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Gittim, önce farklÄ± tedavi yöntemleri uyguladÄ±lar. Sonra ortaya çÄ±ktÄ± ki koyundan insana bulaÅŸan, bölgeleri gezdiÄŸimde hayvanlarla temas sonucu ortaya çÄ±kan bir hastalÄ±k olduÄŸunu öÄŸrendik. 2 aya yakÄ±n tedavi gördükten sonra elimde oluÅŸan vaka ortadan kalktÄ±. Bir milletvekili olarak ben dahil böyle bir hastalÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸadÄ±ktan sonra öÄŸreniyorsam alandaki yurttaÅŸlarÄ±n durumunu siz düÅŸünün. Hayvanla temas eden, bakÄ±mÄ±nÄ± yapan ve sahip olanlar baÅŸta olmak üzere her kesimin mutlaka yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±klar konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, takibi gerekiyor. Çünkü havyan hastalÄ±klarÄ± ölümcül olabiliyor. Her mayÄ±sta kene ölümlerini konuÅŸuyorsak, olay olduktan sonra önlem almanÄ±n kimseye yararÄ± yok. Zoonotik hastalÄ±klarla ilgili gerek kamuoyunun duyarlÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ±, toplumun bilinçlendirilmesi saÄŸlanmalÄ±, önlemini alabileceÄŸimiz hastalÄ±klardan insanlardan korumalÄ±yÄ±z." (AA)

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