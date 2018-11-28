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KPSS Ã¶n lisans sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
28 KasÄ±m 2018 12:13
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (Ã–SYM), 2018-Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) Ã¶n lisans dÃ¼zeyi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 KasÄ±m'da gerçekleÅŸtirilen 2018-KPSS ön lisans düzeyinin deÄŸerlendirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Adaylar, sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile öÄŸrenebilecek. (AA)
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