MÃ¼nevver Karabulut cinayeti: KayÄ±p 700 bin euro davasÄ±nda son karar

GaripoÄŸlu'nun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villadan kayÄ±p olan parayÄ± tutanaklara geÃ§irmeyen 6 polis ile site gÃ¶revlilerine verilen cezayÄ± bir Ã¼st mahkeme yerinde buldu.

Münevver Karabulut'u öldüren Cem GaripoÄŸlu'nun ailesiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villadan kayÄ±p olan 700 bin Euro'yu tutanaklara geçirmeyen ve güvenlik kamerasÄ± görüntülerini yeterince incelemeyen 6 polis ile 2 site görevlisine verilen 6'ÅŸar bin TL adli para cezasÄ±nÄ± Ä°stinaf Mahkemesi yerinde buldu. Yerel mahkemenin 8 sanÄ±ÄŸa verdiÄŸi toplam 48 bin TL adli para cezasÄ±nÄ± 10 eÅŸit taksitte ödemesi yönündeki kararÄ±, Karabulut Ailesi'nin avukatÄ± Rezan Epözdemir, "vicdan sÄ±zlatan" karar diyerek, Ä°stinaf Mahkemesi'ne taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bir üst mahkeme olan Ä°stinaf Mahkemesi, cezayÄ± isabetli bularak, baÅŸvuruyu esastan reddetti.

DHA'dan Hayati ArÄ±gan'Ä±n haberine göre, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009'da öldürülmesinin ardÄ±ndan Cem GaripoÄŸlu'nun ailesine ait BahçeÅŸehir'deki villada yapÄ±lan aramaya katÄ±lan polisler hakkÄ±nda kamera görüntülerini yeterince incelemedikleri ve evde bulunan 700 bin Euro'yu kayÄ±tlara geçirmedikleri iddiasÄ±yla Karabulut Ailesi'nin avukatÄ± Rezan Epözdemir'in ÅŸikayeti üzerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k soruÅŸturma sonunda 6 polis hakkÄ±nda "görevi kötüye kullanmak", villanÄ±n bulunduÄŸu sitenin 3 görevlisi hakkÄ±nda da "delilleri ortadan kaldÄ±rmak" suçundan dava açmÄ±ÅŸtÄ±. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanÄ±k polis memurlarÄ± Tayfun K., Gökmen K., Ä°hsan K. ve Murat D.'nin avukatÄ±, parayÄ± teslim edenin kim olduÄŸunun belli olduÄŸunu, cinayete iliÅŸkin arama sÄ±rasÄ±nda bu suça iliÅŸkin bilgilerin tutanaÄŸa geçirildiÄŸini, paraya iliÅŸkin özel bir arama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Avukat Rezan Epözdemir ise sanÄ±klarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.

ANNE KARABULUT: CEM, KIZIM VE TESTERE Ä°LE ÇIKARKEN GÖRÜLMÜÅž

DuruÅŸmada Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut, olaydan sonra bir polis memurunun, kendilerine Cem GaripoÄŸlu'nu 3 dakikayla ellerinden kaçÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söylediÄŸini anlatarak, "AvukatÄ±mÄ±z ve bir mühendis kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelediÄŸinde hiç kayÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüÅŸler. Sadece tek bir kamerada Cem GaripoÄŸlu'nun kÄ±zÄ±mla ve testere ile giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gösteren bir kayÄ±t olduÄŸunu görmüÅŸler. Tüm kayÄ±tlar silinirken sadece biri hard diske atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžikayetçiyim" demiÅŸti. Baba Süreyya Karabulut da kayÄ±p 700 bin Euro'ya ne olduÄŸunu merak ettiÄŸini belirterek, "ParanÄ±n olay mahallindeki polisler arasÄ±nda pay edildiÄŸini ya da üstlerine gittiÄŸini tahmin ediyorum. Kimliklerin ve pasaportlarÄ±n da ne olduÄŸunu merak ediyorum. KÄ±zÄ±mÄ±n kanÄ±ndan kim nemalandÄ±ysa, nemalanÄ±yorsa hepsinden ÅŸikayetçiyim" diye ifade vermiÅŸti.

8 SANIÄžA TOPLAM 48 BÄ°N TL PARA CEZASI VERÄ°LDÄ°

Mahkeme davanÄ±n 25'inci duruÅŸmasÄ±nda polis memurlarÄ± Gökmen K. Ä°hsan K., Tayfun K., Murat D., Ahmet Burak D. ve Sami A.'ya 'görevi kötüye kullanma' suçundan, site görevlileri Yusuf P. ve Ufuk Y.'ye 'suç delillerini yok etme, gizleme ve deÄŸiÅŸtirme' suçundan 1'er yÄ±l hapis cezasÄ± vermiÅŸti. Mahkeme iyi hal indirimi ile 10 aya düÅŸürdüÄŸü cezayÄ± 6'ÅŸar bin TL adli para cezasÄ±na çevirmiÅŸti. Site görevlisi Refik Ä°. ise beraat etmiÅŸti. 6 sanÄ±ÄŸa verilen toplam 48 bin TL adli para cezasÄ±nÄ±n 10 eÅŸit taksitte ödenmesine hükmetmiÅŸti.

'VÄ°CDAN SIZLATAN KARAR'

Karabulut Ailesi'nin avukatÄ± Rezan Epözdemir, sanÄ±klarÄ±n 10 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n para cezasÄ±na çevrilmesinin ve cezada iyi hal indirimi uygulanmasÄ±nÄ±n kamu vicdanÄ±nÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸini belirterek, kararÄ± istinaf mahkemesine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. SanÄ±klar da karara itiraz etmiÅŸti.

ESASTAN RET

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, taraflarÄ±n istinaf baÅŸvurularÄ±nÄ±n esastan reddine karar verdi. Mahkemenin verdiÄŸi kararlarÄ±n isabetli olduÄŸunu belirten 2. Ceza Dairesi kararÄ±nda ÅŸöyle dedi;

"YargÄ±lama sonunda toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanÄ±klarÄ±n suçunun sübutunun kabul edildiÄŸi, eylemlerin olay niteliÄŸine ve kovuÅŸturma sonuçlarÄ±na uygun ÅŸekilde nitelendirilerek vasÄ±flarÄ±nÄ±n tayin edildiÄŸi, cezayÄ± azaltÄ±cÄ± sebebin niteliÄŸinin takdir kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, savunmalarÄ±nÄ±n inandÄ±rÄ±cÄ± gerekçelerle reddedildiÄŸi, incelenen dosyaya göre verilen hükümde usule ve esasa iliÅŸkin herhangi bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, istinaf baÅŸvurusunda bulunan sanÄ±k ve katÄ±lanlarÄ±n ileri sürdüÄŸü nedenler yerinde görülmemiÅŸtir." Ceza dairesi dosyayÄ± yerel mahkemeye gönderdi.

Ä°DDÄ°ANAMEDE OLAY ÅžÖYLE ANLATILMIÅžTI

3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut öldürüldü. OlayÄ±n ardÄ±ndan polis memurlarÄ± cinayetin ÅŸüphelisi Cem GaripoÄŸlu'nun ailesiyle kaldÄ±ÄŸÄ± BahçeÅŸehir'de bulunan villaya hareket etti. Jandarmaya da haber veren polis memurlarÄ± ikamette arama yaptÄ±. Polis memurlarÄ±, bu aramalar sÄ±rasÄ±nda miktarÄ± net olarak tespit olunamayan, ancak makul bir rakamÄ±n üzerinde olduÄŸu belirtilen yabancÄ± parayÄ± tutanaÄŸa geçirmedi. Arama yapÄ±lan villanÄ±n güvenlik kameralarÄ±nÄ±n olay tarihinde kayÄ±t yaptÄ±ÄŸÄ± ancak bu kaydÄ±n 7 Mart 2009 tarihinde silindiÄŸi, görüntülerin CD ya da DVD'ye aktarÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da geri dönüÅŸüm kutusuna atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Polis memurlarÄ±nÄ±n villaya ait kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± yeterli düzeyde incelemedikleri, kameralarÄ±n çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, bozuk olduÄŸu yönünde 4 Mart 2009 günü polis memurlarÄ± S.A. ve G.K. tarafÄ±ndan tutanak düzenlendi. Yine aynÄ± memurlar tarafÄ±ndan 5 Mart 2009 günü güzergah üzerindeki kameralarda ise görüntü bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dair ikinci bir tutanak düzenledi. VillalarÄ±n yöneticiliÄŸini yapan U.Y. ile site görevlileri Y.P. ve R.Ä°. da kameradaki görüntüleri silerek yok etti. SoruÅŸturma sonunda savcÄ±lÄ±k, polis memuru sanÄ±klar G.K., S.A.,T.K., M.D., Ä°.K., ve A.D. hakkÄ±nda "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1'er yÄ±ldan 3'er yÄ±la kadar, site yöneticisi ile görevlileri U.Y., R.Ä°., ve Y.P. hakkÄ±nda da "Suç delillerini yok etme, gizleme veya deÄŸiÅŸtirme" suçundan 6'ÅŸar ay ile 5'er yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. YapÄ±lan yargÄ±lamada ifade veren sanÄ±k polislerin bir kÄ±smÄ± parayÄ± görmediklerini, bir kÄ±smÄ± da söz konusu parayÄ± Tülay GaripoÄŸlu'na verdiklerini anlattÄ±. Polislerden bir kÄ±smÄ± yine güvenlik kameralarÄ± ile herhangi bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, bir kÄ±smÄ± da villa görevlisinin villayÄ± gösteren iki kameranÄ±n 2 senedir bozuk olduÄŸunu, kayÄ±t yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini aktardÄ±. DiÄŸer site görevlisi 3 sanÄ±k da kamera görüntüsünü silmediklerini belirtti.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORU ALINMASINA KARAR VERÄ°LDÄ°

Ä°fadelerin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n silinip silinmediÄŸi ve teknik sürecini nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma ve kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda alÄ±nan raporlar arasÄ±ndaki çeliÅŸkilerin giderilmesi için dosyanÄ±n TÜBÄ°TAK'a gönderilmesine karar verdi. TÜBÄ°TAK, "YoÄŸunluk sebebi ile inceleme için ayÄ±rabilecek ehliyetli personellerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" gerekçe göstererek dosyayÄ± iade etti. Ä°stanbul Teknik Üniversitesi, OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi de konu ile ilgili uzman bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle dosyayÄ± iade etti. Dosya son olarak 11 AralÄ±k 2015 tarihinde Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kriminal Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na gönderildi. Ancak Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kriminal Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da 80 GB kapasiteli DÄ°SK'in dosya kapsamÄ±nda gönderilmemesinden ötürü inceleme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Söz konusu 23. duruÅŸmada da hard disk bulunamadÄ±ÄŸÄ± ve bilirkiÅŸi raporu hazÄ±rlanamadÄ±ÄŸÄ± tutanaklara geçti.

CEZAEVÄ°NDE ÖLÜ BULUNMUÅžTU

Cinayetin iÅŸlediÄŸi 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem GaripoÄŸlu, 17 Eylül 2009 günü avukatÄ±yla birlikte teslim olmuÅŸtu. 24 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan GaripoÄŸlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalÄ± cezaevindeki koÄŸuÅŸunda ölü bulunmuÅŸtu. (Ä°stanbul/DHA)

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